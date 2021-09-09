 

Рада планирует принять законопроекты, нормы которых будут иметь фатальные последствия для рынка украинской международной логистики – СМИ

09.09.2021, 18:34, Новости дня
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“С 1 февраля 2022 года планируется ввести сбор кодов ИНН с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений. Под предлогом повышения эффективности борьбы с контрабандой государство собирается более тщательно отслеживать, что и в каком объеме заказывают украинцы из-за рубежа. Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении связанные законопроекты №4279 и №4278, зарегистрированные еще 28 октября 2020 года, некоторые нормы которых содержат откровенно противоречивые и можно сказать фатальные последствия для рынка украинской международной логистики”, – сказано в статье.

Авторы материала подчеркивают, что все участники рынка объединились против этих законодательных инициатив.

“Все без исключения экспресс-перевозчики и почтовые операторы в шоке и выступают единым фронтом против, чего не было практически никогда. Компании уже выразили категорический протест. “Новая Почта Глобал”, Meest, представители крупнейших международных сетей DHL, Fedex, UPS, в том числе и государственная “Укрпошта” предупреждают, что законодательное новшество приведет к токсичным для их имиджа рискам, в частности – возникновению операционных коллапсов, задержек доставки, массовому возврату товаров и увеличению сумм компенсации за недоставленные своевременно отправления. А главное – будет создан существенный риск утечки или намеренного слива персональных данных украинцев мошенникам”, – пишут журналисты “Прямого”.

Они отмечают, что такие законопроекты могут быть выгодны украинским торговым сетям, которые хотят ограничить возможности для покупок за границей.

“Перевозчики и почтовики полагают также, что инициаторы открыто лоббируют интересы крупного украинского ритейла, который неоднократно пытался ограничить покупки гражданами более дешевых аналогов их товаров на международных площадках. В среднем, крупные украинские торговые сети устанавливают наценку на свои товары в размере от 200% до 500%,” – указывают авторы статьи.

Контекст:

Рада приняла в первом чтении эти законопроекты 27 января 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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