Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.

Путин сообщил, что попросил приехать Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время.

«Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.

В свою очередь Лукашенко заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе высшего Госсовета в конце октября, передает ТАСС.

Путин предложил главе Белоруссии дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран, также он заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран.

«В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик… повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это все, поговорим», – сообщил президент России.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом.