 

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

09.09.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Афганистане, подтвердив заинтересованность в установлении стабильности в этой стране.

«В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также была рассмотрена ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в преддверии очередной сессии Совета Управляющих МАГАТЭ. Восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон, подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно об участии Лаврова в совещании МИД ОДКБ по Афганистану.

Также ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане.



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