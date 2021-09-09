 

Ford вывела на тесты пикап Ford Ranger нового поколения

09.09.2021, 18:18, Новости дня
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Немецкий бренд Volkswagen приступил к тестовым заездам новой модели Volkswagen Amarok в США.

Предложенный экземпляр обнаружен на полигоне в штате Мичиган. Обнаруженный прототип оснащается зауженной светодиодной оптикой. Кроме того, автомобиль сохранил противотуманные фары, расположенные несколько выше. Кроме того, новый пикап Volkswagen Amarok получил увеличенные колесные арки. Предполагается что на рынок выйдут версии с дизельным мотором на 2 и 3 литра, а также бензиновый экземпляр с 2,3-литровым двигателем.

Что касается гибридной версии пикапа Volkswagen Amarok, то здесь применят электромотор и 3-литровый бензиновый двигатель. Официальная презентация данной модели состоится уже к концу 2022 года.



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