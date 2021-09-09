 

Бренд Volkswagen представил электрический минивэн ID. Buzz AD

09.09.2021, 18:18, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen презентовал концептуальную версию электрического минивэна ID. Buzz AD.

Премьера состоялась в рамках автосалона в Мюнхене. Предложенный экземпляр получил систему автоматического управления, предполагающую множество сенсоров, камер, датчиков и радаров. Кроме того, встроенный модуль позволяет осуществлять круговой обзора. Новый электрический минивэн ID. Buzz AD получил агрегаты с мощностью от 200 до 300 л.с.

Запас хода новинки достигает 600 километров. Кроме того, ранее в РФ состоялся выход новой модели Volkswagen Caddy PanAmericana, которая предполагает множество ассистентов безопасности для надежного управления и комфорта при езде. Остальные особенности пока не озвучены.



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