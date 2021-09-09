 

“Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек”: Светлана Лобода объяснила, почему переехала в Европу

09.09.2021, 18:14, Разное
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Певица Светлана Лобода за долгие годы карьеры обрела популярность в России и странах бывшего СНГ. Она стала одной из самых узнаваемых персон, что благотворно отразилось на ее творческой деятельности и финансовом положении, но не на обычной жизни. Поэтому она приняла решение о переезде.

Вкус свободы

Личная жизнь Лободы — это тайна за семью печатями. Ей приписывали романы то с лидером немецкой группы Rammstein, то с украинским олигархом, но нигде информация не подтвердилась. До сих пор знаменитость скрывает личность отца своей младшей дочери.

Когда недавно артистка переехала жить в Европу, то стали ходить слухи о том, что на этом решении настоял ее новый избранник. Однако Светлана поспешила опровергнуть и эту информацию.

Артистка призналась, что руководствовалась лишь вопросами безопасности своих детей. В России и бывших странах СНГ, где бы Светлана не жила, ее узнают и атакуют папарацци. Такая степень популярности мешает нормальной жизни и негативно отражается на дочках звезды. Лобода решила оградить своих детей от преследований журналистов, а потому увезла в Европу. И там обосновалась и сама. На новой локации артистка ощутила чувство свободы. Что может быть лучше для популярной персоны: жить в домике на берегу моря рядом с людьми, которые не узнают вас, потому что не знают.

Хотя сама знаменитость на уточняет, где конкретно живет, но журналисты предполагают, что в Греции.

Заботливая мама

По словам Светланы, последние месяцы были очень насыщенными в плане работы. Было много концертов и гастролей, поэтому не удавалось много времени уделять детям. Однако Светлана признается, что старается быть хорошей мамой и компенсировать дефицит общения. Даже во время длительных гастролей она раз в 3-4 дня возвращается ненадолго домой, чтобы обнять своих девочек. В отсутствие певицы они с дочками общаются по видеосвязи.



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