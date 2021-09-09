 

Осень – самое время заняться участком: как правильно распланировать и организовать сухой сад

09.09.2021, 18:14, Разное
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Оформление сада требует много сил и времени, а также дальнейшего поддержания его дизайнерского облика. Но есть идеи, которые помогают при небольших ресурсных вложениях добиться отличного декоративного и функционального результата. Это концепция сухого сада, которая предполагает использование растений средиземноморского типа. По сути, это участок с посадками, который минимально нуждается в водоснабжении. Но не только этим он привлекателен.

Планирование сухого сада

С самого начала подбирается подходящее место для разбивки такого сада. Далее оценивается и пространство, с которым нужно будет работать. Также на начальном этапе важно примерно определить набор растений для посадки. Он будет зависеть от количества выпадаемых осадков, активности солнца в регионе и типа почвы. В проекте важно обозначить контрастные формы и текстуры сада, не думая о цвете.

Начинать подбор растительности следует с круглогодичных кустов. В выборе деревьев стоит отдавать предпочтение тем, которые отбросят меньше тени. Тут же определяются и наиболее выгодные точки их посадки. Декоративные травы тоже играют важную роль в современном сухом саду. Не обойтись и без почвообрабатывающих растений, которые будут соседствовать с высокой растительностью.

Требования к растениям

Сама по себе растительность в значительной мере и создает структуру сада. В целом желательно выбирать виды с длительным сроком жизни и многолетние сорта. Очевидно, они должны быть нетребовательны к воде и питательным веществам. Один из принципов сухого сада – автономность, что предполагает минимум мероприятий по уходу.

Отсутствие полноценного ухода в процессе жизни сада компенсируется серьезной подготовкой его организации с самого начала. Например, требуется немало усилий для того, чтобы растения прижились. Некоторые растения для этого придется сажать в глубокий гравий, а для других нужно правильно выбирать время года – например, весну или осень.

Материалы для покрытия

Часто используется гравий, особенно в городских районах. В почву также вносится сыпучий материал наподобие песка и щебня. Частично можно использовать и бетон. В структуре покрытия важно обеспечить два условия. Во-первых, оно должно обеспечивать дренаж. Во-вторых, у него должно быть достаточно плотности для предотвращения роста нежелательной растительности.

С точки зрения ирригации вновь мелкий гравий придется к месту. Далее уже на поверхности широко будет использоваться разнообразный фактурный камень и даже твердые породы дерева, из которых можно выкладывать дорожки и площадки.

Плохая почва – благо сухого сада

Это хорошая основа для почвопокровных растений, требующих минимального ухода. Вообще, на бедных почвах травы лучше растут, а почвопокровные выигрывают за счет того, что рядом меньше конкурентов, которые подавляют рост соседей. Гравий в такой основе является средством предотвращения нежелательного роста, обеспечивая баланс между камнем и живой растительностью.

Уход от однообразия

Распространенная ошибка в организации многих сухих садов заключается в их однообразности. Такие риски действительно присутствуют, но есть и способы их исключить.

Для этого, например, используется прием многоуровневости, переходов и контрастных зон. Грядки с различающейся по цвету и форме растительностью также сделают участок более интересным и разнообразным. Играть можно с текстурами, формами и размерами.

Водные объекты

Нельзя сказать, что сухой сад должен быть избавлен от воды. Она может присутствовать не только как элемент декорации. Русла ручьев в зависимости от сезона могут пустовать или наполняться водой от стоков дождевой воды. В рамках дизайнерского оформления псевдоручьями или водоемами можно скрыть инженерные коммуникации.

Как ухаживать за сухим садом

Конечно, полностью отказываться от ухода за таким садом не стоит. И тот же полив, хоть и в ограниченном объеме, наверняка потребуется отдельным видам. Можно, к примеру, организовать капельное локальное водоснабжение. Часто для таких садов применяется и мульчирование в разных формах.

При этом есть смысл постараться сохранить и концепцию сухого, но динамичного и естественно живущего сада. От сезона к сезону стоит давать ему возможность природной эволюции. Степень ее охвата зависит от того, насколько фиксированными или независимыми будут отдельные компоненты сада изначально.



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