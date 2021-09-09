 

Завод LADA Ижевск выпустил 600-тысячную LADA Vesta

09.09.2021, 18:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заводе LADA Ижевск с конвейера сошла 600-тысячная LADA Vesta. Юбилейной моделью стал синий универсал SW Cross.
Автомобиль комплектуется черными корпусами зеркал и крышей такого же оттенка. Под капотом LADA Vesta SW Cross расположен 1,6-литровый движок, который работает в паре с МКПП.

Известно, что данный экземпляр не поступит в продажу в России. Эта модель отправится на экспорт. Приобрести юбилейную модель можно будет у дилеров в Гомеле. В РФ на сегодняшний день наблюдается явный товарный дефицит автомобилей. На фоне этой ситуации продавать транспортные средства приходится с большой наценкой.

Напомним, что процесс производства LADA Vesta SW Cross начался четыре года назад. Эта модификация объединяет яркий дизайн, практичный тип кузова, ходовые параметры. По популярности модель уступает только седану. В целом она пользуется очень хорошим спросом среди покупателей.

Источник: avtonovostidnya.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Сгорбленная временем и в платке. Папарацци засняли Елизавету II на территории Виндзора

26.01 / Диетолог напомнила о побочных явлениях интервального голодания

29.06 / Мнение: Собака не говорит потому что не испытывает в этом потребности

17.08 / Специалисты назвали ключевые признаки рака кишечника

28.08 / Сын Бари Алибасова не хочет платить жене на содержание дочери больше МРОТ

22.02 / Эвелина Бледанс порадует возлюбленного 23 Февраля сексуальным бельем

27.02 / Юрий Стоянов прокомментировал слова Екатерины Волковой о размере гонораров актеров в РФ

10.11 / Удаленная работа может плохо влиять на голос – исследование

21.04 / Федеральное правительство США уличено в покупке «свежего» мяса абортированных младенцев

23.12 / Мнение: Под УК не подпадает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика