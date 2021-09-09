Завод LADA Ижевск выпустил 600-тысячную LADA Vesta

На заводе LADA Ижевск с конвейера сошла 600-тысячная LADA Vesta. Юбилейной моделью стал синий универсал SW Cross.

Автомобиль комплектуется черными корпусами зеркал и крышей такого же оттенка. Под капотом LADA Vesta SW Cross расположен 1,6-литровый движок, который работает в паре с МКПП.

Известно, что данный экземпляр не поступит в продажу в России. Эта модель отправится на экспорт. Приобрести юбилейную модель можно будет у дилеров в Гомеле. В РФ на сегодняшний день наблюдается явный товарный дефицит автомобилей. На фоне этой ситуации продавать транспортные средства приходится с большой наценкой.

Напомним, что процесс производства LADA Vesta SW Cross начался четыре года назад. Эта модификация объединяет яркий дизайн, практичный тип кузова, ходовые параметры. По популярности модель уступает только седану. В целом она пользуется очень хорошим спросом среди покупателей.

Источник: avtonovostidnya.ru