Глобальное потепление вынуждает животных изменять части тела

Некоторые животные изменяют части своего тела, это может быть связано с глобальным потеплением. К такому выводу пришла команда ученых из Университета Дикина в Австралии.

Исследователи отметили, что у теплолюбивых особей происходят изменения в таких частях, как клюв, лапы и уши. Для подтверждения своего вывода исследователи взяли за основу экогеографическое правило Аллена, которое было утверждено в 1877 году. Согласно ему, у представителей фауны, живущих в суровом климате, выступающие части тела будут меньше, чем у особей, обитающих в жарких местах.

Ученые рассказали, какие изменения были замечены у птиц Австралии и Северной Америки. Клюв попугаев увеличился на 10 % с 1871 года под действием повышения температуры. Такие же изменения были отмечены и у темноглазого юнко в Северной Америке. У лесных мышей подросли уши, а у летучих – увеличились крылья.

Исследователи считают, климатическое повышение температуры на Земле говорит о том, что для контроля температуры тела особи должны использовать клюв и уши, приспосабливаясь к новым условиям жизни.

Источник: mir24.tv