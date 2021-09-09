Падчерица Андрея Норкина пожаловалась на экс-мужа и проблемы с деньгами

Падчерица ведущего Андрея Норкина, которую зовут Дарья, пояснила о своей жизни. Она пожаловалась на бывшего мужа и заявила, что у нее имеются проблемы с деньгами.

Овдовевший в прошлом году Андрей Норкин недавно женился во второй раз. Его избранницей стала Ирина Бородина. У женщины есть двое взрослых дочерей – Дарья и Варвара. Фанаты ведущего теперь интересуются, как живут новые члены его семьи. Известно, что Дарья Бородина является матерью-одиночкой, она постоянно вступает в конфликты с бывшим мужем, пытаясь заставить его платить алименты.

Дочь новоиспеченной супруги Норкина беспокоит ее будущее. Она воспитывает двоих детей, при этом у нее нет стабильного заработка. В целом дочь Бородиной не привыкла жаловаться на жизнь, всегда благодарит судьбу за то, что имеет. Ей важно, чтобы все близкие были здоровы, имелась крыша над головой.

Девушка предложила посчитать, сколько она должна зарабатывать, чтобы платить за аренду квартиры, коммунальные услуги, учебу в школе или же пребывание в садике, зарплату няне, если у нее нет помощи со стороны близких, кружки, секции, покупать одежду и еду. Долгое время Дарья Бородина ведет войну с бывшим мужем. По факту он практически не обеспечивает детей. Девушка не понимает, где взять время на суды, силы, чтобы быть ласковой и хорошей матерью. Она заявила, что очень устала, поскольку с этими проблемами сталкивается каждый день пять лет подряд.

Источник: www.starhit.ru