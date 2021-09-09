 

Карантин в Украине ужесточат, но не 13 сентября – Ляшко

09.09.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на 9 сентября, согласно индикативным показателям, есть основания для введения “желтого” уровня эпидемической опасности. С учетом этого Минздрав обратился к Кабмину относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ожидаем, что ориентировочно в среду [15 сентября] Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановление Кабмина о переходе областей к “желтому”, “оранжевому” или “красному” карантинному уровню эпидемической безопасности для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина”, – сказал Ляшко.

Он уточнил, что в случае, если изменения, которые инициировал Минздрав, будут одобрены, соответствующее решение вступит в силу не ранее чем через семь дней.

“Концептуальный подход такой: сначала правительство принимает изменения в постановление относительно определения “желтого” и “красного” уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны в “желтый” уровень эпидемической опасности”, – добавил Ляшко.

Последнее решение, уточнил он, тоже вступит в силу через семь дней после его принятия.

Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в “желтую” зону. По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +3663), умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Prospect – ползучая милитаризация Японии продолжится и после Синдзо Абэ

08.03 / Губернаторы поздравили россиянок с 8 Марта

07.08 / Bloomberg увидел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»

03.09 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

27.02 / Эксперт: Армения демонстрирует последствия правления дорвавшихся до власти непрофессионалов

19.01 / На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

28.06 / Падение автобуса с моста в Варшаве. Водитель признался, что употреблял амфетамин

08.06 / В Екатеринбурге начались рейды против самокатчиков

12.07 / Путин поздравил россиян с Днем рыбака

15.11 / Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика