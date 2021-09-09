 

В Грузии вооруженный мужчина ворвался в подразделение банка. СМИ сообщают о 15 заложниках

09.09.2021, 17:42, Новости дня
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“По предварительной информации, в отделение “Банка Грузии” ворвался вооруженный мужчина. Как только было получено сообщение о нападении, сотрудники милиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на место сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, проводятся следственные и оперативные мероприятия”, – говорится в сообщении ведомства.

По данным телеканала “Рустави 2”, в захваченном помещении находятся 15 заложников, за их освобождение мужчина требует 500 тыс. лари (около $160 тыс.).

Один из заложников якобы смог позвонить из захваченного помещения.

Есть информация, что захвативший банк мужчина вооружен огнестрельным оружием и гранатой.

Позже представитель МВД сообщил, что заложники уже на свободе, но полицейская спецоперация продолжается, сообщает “Рустави-2”.

Контекст:

“Банк Грузии” – один из крупнейших коммерческих банков страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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