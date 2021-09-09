 

На следующей неделе в Украине будут регистрировать около 10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки – иммунолог

09.09.2021, 17:42, Новости дня
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“К “желтой зоне” уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. [новых случаев COVID-19 в сутки], а еще через пять дней уже будет около 10 тыс. Поэтому [нужно] готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет,  более плавной”, – сказал он.

Иммунолог считает, что на “кривую смертности” может повлиять активизация вакцинации от коронавируса в группах риска.

“Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше, чем при предыдущем министре [здравоохранения], но все равно [это] недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп”, – объяснил Донской.

По его словам, “пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна”.

Контекст:

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +3663, за предпоследние – 2772), умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. 

В Украине действует адаптивный карантин, регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы находятся в “зеленой” зоне.

На 9 сентября в Украине сделали 10,2 млн прививок, полностью иммунизированы 4,5 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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