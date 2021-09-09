Мнение: Зачем Путин приравнял Зиничева к Шойгу и Лаврову?

Владимир Путин подписал указ:

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)».

Не понятно, когда генерал Зиничев проявил героизм, мужество и отвагу? В тот самый день, когда погиб? Почему тогда людям не рассказывают, как на самом деле погиб герой?

Если мужество, героизм и отвагу генерал проявил раньше, почему его и не наградили раньше?

Посмертное награждение Зиничева звездой Героя России после гибели во время туристической вылазки на заповедный водопад выглядит очень странно.

Сегодня два самых известных в России Героя России – Сергей Лавров и и Сергей Шойгу. Сергеи заглядывают в глаза россиян с десятков тысяч билбордов по всей России, зазывающих россиян поддержать «Единую Россию».

И по всему получается, что Евгений Зиничев с сегодняшнего дня – такой же Герой России, как Сергей Лавров и Сергей Шойгу? Только посмертно… Так получается?

Зачем? Какой сакральный смысл в этом конкретном посмертном награждении?

На снимке: 12 декабря 2019. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев (слева направо) перед совещанием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров РФ. Фотография отсюда

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