 

Мнение: Зачем Путин приравнял Зиничева к Шойгу и Лаврову?

09.09.2021, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Путин подписал указ:

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)».

Не понятно, когда генерал Зиничев проявил героизм, мужество и отвагу? В тот самый день, когда погиб? Почему тогда людям не рассказывают, как на самом деле погиб герой?

Если мужество, героизм и отвагу генерал проявил раньше, почему его и не наградили раньше?

Посмертное награждение Зиничева звездой Героя России после гибели во время туристической вылазки на заповедный водопад выглядит очень странно.

Сегодня два самых известных в России Героя России –  Сергей Лавров и и Сергей Шойгу.  Сергеи  заглядывают в глаза россиян с десятков тысяч билбордов по всей России, зазывающих россиян поддержать «Единую Россию».

И по всему получается, что Евгений Зиничев с сегодняшнего дня – такой же Герой России, как Сергей Лавров и Сергей Шойгу? Только посмертно… Так получается?

Зачем? Какой сакральный смысл в этом конкретном посмертном награждении?

На снимке: 12 декабря 2019. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев (слева направо) перед совещанием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров РФ. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии

21.01 / Все тренды в одном образе: Ирина Шейк с дочкой Леей на прогулке в Нью-Йорке

04.08 / Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами

28.01 / Netflix готовит сериал о приключениях Лары Крофт и Кинг-Конга

31.03 / «Меня в студии не должно быть»: Внучка Людмилы Гурченко рассказала о запрете её участия в посвященном актрисе телешоу

12.11 / «Утром написал, что все отлично»

12.07 / Хакеры создали аппаратное устройство для меткой стрельбы в шутерах

17.01 / Салат из «нелюбимого» продукта продлевает жизнь

30.09 / В Москве грузины сожгли кафе «Карабах» у метро «Нагорная»

27.10 / Маркировку лекарств упростят для удобства потребителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика