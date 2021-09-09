 

Захарова обвинила Лондон в манипуляциях с визами в отношении российских журналистов

09.09.2021, 17:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛондон практикует отказ в визах и манипуляции с ними в отношении российских журналистов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что у нескольких сотрудников ТАСС Британия не приняла на рассмотрение документы на получение визы. «[Корреспондент Би-би-си] Сара Рейнсфорд намеренно вводит общественное мнение в заблуждение относительно единичности таких инцидентов. Попытки ТАСС направить коллег своему корреспонденту на замену не увенчались успехом. Это было сделано неоднократно. И Би-би-си об этом знает. И знает об этом Сара Рейнсфорд. У нескольких сотрудников ТАСС просто не были приняты на рассмотрение необходимые документы», – приводит ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, РФ не будет принимать зеркальные меры и отвечать на притеснение журналистов РФ в Британии, так как меры Лондона находятся «за гранью».

Представитель МИД отметила, что публичные заявления журналистки Би-би-си Сары Рейнсфорд, которой не продлили рабочую визу в Россию, заставляют усомниться в ее порядочности.

«Госпожа Рейнсфорд продолжает делать публичные заявления, заставляющие усомниться не только в ее профессиональной чистоплотности, но и в элементарной человеческой порядочности, а также в отношении в принципе к журналистике и журналистам», – прокомментировада Захарова недавнее интервью британской журналистки. «Мне кажется, что госпоже Рейнсфорд пора немножко начать думать над тем, что она просто впрямую оскорбляет российских журналистов, я про органы власти не говорю. Она говорит вещи, не соответствующие действительности, и ставит под сомнение работу ее коллег», – добавила официальный представитель российского МИД. 

13 августа было объявлено о высылке из РФ корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.



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