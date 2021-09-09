Пенсионеров, не явившихся за досрочным получением пенсии, исключат из списков избирателей

Глава Пенсионного фонда России категорически отверг подозрения в предвыборном подкупе пенсионеров досрочной выплатой пенсии. Он заявил, что это необходимо для отсечения от электорального процесса неблагонадёжных избирателей.

Пенсию за сентябрь все пенсионеры должны получить до начала трёхдневного голосования на федеральных, региональных и местных выборах. Почтовым отделениям и банкам поставлена задача завершить выплату пенсий 16 сентября. Те из пенсионеров, кто не явится на почту или в банк за деньгами, или не дождётся дома почтальона, наутро в пятницу не найдут себя в списках на избирательных участках. По утверждению властей, это делается вовсе не для «задабривания» пожилых людей перед голосованием.

«Пенсионеру в России свойственно нуждаться в деньгах. Если он не является за получением пенсии, это очень подозрительно. Либо пенсионер умер, и тогда его надо исключить из списков избирателей, либо он имеет другие, возможно, иностранные источники финансирования, и тогда ему тем более не место в списках избирателей. У избиркомов будет только одна ночь для того, чтобы сопоставить свои книги с реестром неблагонадёжных пенсионеров, надеюсь, они справятся», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Пенсионер, включённый в реестр неблагонадёжных, сможет вернуться в список избирателей, если докажет, что причина неявки за пенсией была уважительной и он не имеет иностранных источников дохода или финансирования. Для этого он должен подать заявление в территориальный избирком, подкрепив его справками о благонадёжности.

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