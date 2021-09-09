Компания JetPack Aviation продала первую партию реактивных ранцев

Представители калифорнийской компании JetPack Aviation сообщают, что им удалось продать первую минимальную партию реактивных ранцев, недавно представленных широкой общественности. Речь, правда, идет всего о двух экземплярах. Однако стартап получил за них по 400 тысяч долларов США.

Реактивные ранцы предоставляют возможность для индивидуальных полетов. Однако у них пока еще много недостатков, говорят эксперты. Например, вес каждого такого устройства составляет 48 кг. То есть, невозможно представить, что военнослужащий сможет передвигаться с ним в пешем режиме. Ранец нужно возить на отдельном транспортном средстве.

Кроме того, нужен огнезащитный костюм, так как реактивные двигатели могут обжечь во время полета. Купили ранцы для армии одной из азиатских стран.