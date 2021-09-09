 

Ученые выявили у кошек семь разных типов характера

09.09.2021, 17:24, Новости дня
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Финские ученые из университета в Хельсинки установили, что поведение домашней кошки во многом зависит не только от породы, к которой она принадлежит, но и от ее характера. Всего исследователи выявили семь типов характера этих пушистиков.

Однако поведение кошек одной и той же породы, как правило, относят к одному и тому же типу характера.

В процессе исследования ученые провели анкетирование 4300 владельцев домашних кошек. Они, в частности, спрашивали о том, любит ли животное сидеть в засаде, приносит ли людям свои ингушки или добычу с улицы, ожидает ли хозяев у двери, терпит ли рядом с собой других кошек и т.д. Определив комплекс привычек кошки, можно отнести ее к одному из семи типов.



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