Ученые выявили у кошек семь разных типов характера

Финские ученые из университета в Хельсинки установили, что поведение домашней кошки во многом зависит не только от породы, к которой она принадлежит, но и от ее характера. Всего исследователи выявили семь типов характера этих пушистиков.

Однако поведение кошек одной и той же породы, как правило, относят к одному и тому же типу характера.

В процессе исследования ученые провели анкетирование 4300 владельцев домашних кошек. Они, в частности, спрашивали о том, любит ли животное сидеть в засаде, приносит ли людям свои ингушки или добычу с улицы, ожидает ли хозяев у двери, терпит ли рядом с собой других кошек и т.д. Определив комплекс привычек кошки, можно отнести ее к одному из семи типов.