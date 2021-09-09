Макияж под очки: как его правильно делать, чтобы подчеркнуть выразительность глаз

Наши глаза являются самым настоящим произведением искусства, а очки – это красивая оправа для них. Именно этот аксессуар притягивает внимание к подводке, векам и ресницам. Поэтому очень важно приложить достаточно усилий и сделать так, чтобы макияж был безупречным. Вот некоторые правила нанесения косметических средств для женщин, которые носят очки, чтобы выглядеть просто безупречно.

Использовать меньше тонального крема

Одной из самых больших проблем являются красные следы, вмятины и потертости, которые на переносице оставляют мягкие подушечки очков. Чем больше слой тонального крема, тем заметнее все это будет.

Именно поэтому при нанесении тонального крема нужно стараться делать макияж так, чтобы слой был максимально тонким на носу, а в тех местах, где нужно более плотное покрытие, лучше использовать консилер.

Кроме того, на носу нужно использовать матовое косметическое средство, чтобы очки не скользили.

Макияж бровей

В зависимости от оправы очков брови могут быть более или менее заметны. От этого во многом зависит макияж. Если оправа изящная, тонкая и более округлая, то брови будут достаточно хорошо видны. Поэтому нужно потратить немного сил и времени, чтобы подчеркнуть их, сделать более ухоженными и аккуратными.

Если оправа толстая и более прямоугольная, то можно сильно не стараться, так как бровей все равно видно не будет. Стоит помнить о том, что если линзы увеличивают область вокруг глаз, то нужно более тщательно выщипывать лишние волоски.

Использовать подводку и тени для век

Беспроигрышный вариант подчеркнуть глаза – использовать подводку. Независимо от того, рисуете ли вы едва заметную линию между ресницами, чтобы создать иллюзию дополнительного объема, или же подчеркиваете миндалевидную форму при помощи красиво выведенной стрелки, правила выбора подводки к глазам всегда будут одинаковыми.

Если вы беспокоитесь относительно того, что линзы слишком сильно увеличивают, и хотите избежать эффекта выпуклости, стоит использовать темный дымчатый лайнер и наносить его по линии роста ресниц.

Если очки делают визуально глаза меньше, то можно увеличить их при помощи светлой подводки, нанесенной на влажную линию нижнего века, и сделать красивую стрелку на верхнем веке.

Стоит использовать более светлые оттенки теней, например бледно-коричневые пастельные тона или же цвет шампанского. Толщину подводки нужно выбирать в соответствии с толщиной оправы.

Завить ресницы

При макияже ресниц нужно отдать предпочтение их подкручиванию, а не увеличению длины. Это подарит дополнительный объем, но при этом волоски не будут касаться линз.

Если ресницы достаточно длинные, стоит использовать водостойкую тушь, чтобы она не размазывалась по поверхности линз.

Использовать консилер

Очки создают дополнительную тень вокруг глаз, а если вы носите увеличивающие линзы, то это еще больше подчеркивает имеющиеся темные круги под глазами и демонстрируют все недостатки макияжа. Идеальным решением будет использование светоотражающего консилера.

Это средство помогает замаскировать все имеющиеся недостатки, сделать светлее область вокруг глаз, разгладить морщины и придать кожным покровам красивый сияющий вид.

Предотвратить запотевание линз

Из-за того, что нам приходится носить маски для лица, в последнее время очень остро стала проблема запотевания линз. Это не только приводит к тому, что ухудшается видимость, но и к тому, что переизбыток влаги может спровоцировать размазывание подводки и туши.

Чтобы избежать этого, стоит использовать специальное средство против запотевания очков. Это поможет сохранить макияж в течение дня.