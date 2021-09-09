Ртутный, цифровой, инфракрасный: как правильно пользоваться градусниками
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Ртутные и галинстановые термометры
Медицинский ртутный градусник относится к максимальным термометрам — это значит, что он показывает максимальное значение температуры, достигнутое в ходе измерения, и при ее уменьшении столбик ртути не уходит вниз. Именно поэтому прежде чем поместить градусник в область подмышки его требуется хорошенько встряхнуть.
Несмотря на то, что в западных странах давно предпочитают использовать цифровые градусники, в РФ многие по старинке до сих пор пользуются ртутными, считая их наиболее надежными. Однако этот «дедовский» способ измерения температуры постепенно уходит в прошлое: с 2020 года РФ вслед за другими странами ВОЗ отказалась от производства ртутных градусников. Причина проста: использование в домашних условиях приборов с содержанием ртути слишком опасно.
Сейчас в максимальных термометрах вместо ртути используют безопасный жидкий металл галистан (сплав галлия, индия и олова). Фактически это «родной брат» ртутного градусника, то есть он выглядит и используется точно так же.
Плюсы максимальных термометров:
- стабильная точность измерения (допустимая погрешность 0,1 градуса);
- разнообразие способов измерения (ректально, орально или подмышкой);
- долговечность (если не ронять, то ломаться в ртутном и галинстановом термометре нечему);
- легкость дезинфекции (нельзя разве что кипятить);
Минусы:
- относительно легко разбить, и даже если вы используете галинстановый градусник, на полу останутся опасные мелкие осколки;
- значительное время измерения — около 10 минут;
- маленьким детям нежелательно использовать его орально;
- галинстантовый термометр замерзает при температуре -19°С, поэтому его необходимо хранить только при комнатной температуре.
Электронный (цифровой) градусник
Сегодня это наиболее популярный способ измерения температуры благодаря простоте использования и безопасности. Электронный градусник в пластиковой капсуле имеет металлической наконечник, меняющий электропроводимость в зависимости от температуры тела. Эти изменения фиксируются прибором и переводятся в привычные нам градусы Цельсия.
В РФ бытует распространенный миф, что цифровые градусники «врут». По словам врача и медицинского блогера Алексея Водовозова, объяснение этому очень простое: многие просто не читают инструкцию к термометру.
«При использовании цифрового термометра люди нередко допускают одну и ту же ошибку: смотрят на показания сразу после звукового сигнала, который на самом деле свидетельствует о том, что температура растет с определенной скоростью. После того, как градусник «запищал», его надо подержать под мышкой еще минимум одну минуту».
Водовозов Алексей
автор
Цифровой градусник может некорректно измерить температуру тела и в том случае, если он произведен несертифицированной компанией. Чтобы этого избежать, достаточно купить градусник в аптеке, а не на «Алиэкспресс».
Плюсы электронного градусника:
- безопасность: такой градусник невозможно разбить, в нем нет ртути и стекла;
- время измерения около 1,5-3 минут;
- легкость чтения результатов;
- автоматическое отключение;
- почти все модели помнят последние показания;
- термометры с подсветкой можно использовать в темноте.
Минусы:
- смена батареек может потребоваться в самый неподходящий момент.
Инфракрасный (ушной) термометр
Этот термометр измеряет температуру внутри уха, считывая инфракрасное излучение. Устройство появилось на рынке сравнительно недавно и пользуется большим спросом за счет того, что позволяет быстро и без прямого контакта измерить температуру тела, в том числе ребенку или спящему человеку. Как и электронный градусник, он абсолютно безопасен. Но несмотря на его удобства, есть у такого прибора и серьезные ограничения.
Плюсы инфракрасного термометра:
- снабжен всеми дополнительными функциями электронных термометров (память, звуковые сигналы, автоотключение и т.п.);
- дает возможность очень быстро измерить температуру (5-30 секунд);
- сменные наконечники решают вопрос гигиены и дезинфекции.
Минусы:
- если неправильно откалибровать прибор, его точность может значительно снизиться;
- также дает недостоверные результаты в том случае, если в ухе скопилось много серы или есть воспаление;
- не подходит для детей младше 6 месяцев из-за особенностей развития;
- можно использовать не раньше, чем через 15 минут после возвращения с улицы, особенно зимой;
- довольно высокая стоимость: ценник от 500 рублей, качественная модель обойдется в 3-4 раза дороже.
Важно!
Есть и другие виды термометров, которые могут выглядеть привлекательно из-за удобства, но врачи их не рекомендуют, поскольку их точность весьма сомнительна. К таким термометрам относятся:
Термополоски. Это термочувствительная пленка, внешний вид которой меняется в зависимости от температуры тела, к которому она приложена. Они имеют только градацию «повышена» или «не повышена», показывая только, нужно ли измерять температуру другим способом. Такой термометр можно использовать разве что в походных условиях, когда нет возможности воспользоваться нормальным термометром.
Термометры-соски. Их часто используют для младенцев, но увы, они не слишком точны. Кроме того, чтобы измерить температуру, они должны находиться во рту довольно продолжительное время.
Как измерить температуру в подмышечной ямке
Для этого способа измерения температуры подходит ртутный, галинстановый или электронный градусник.
- если вы недавно поели или у вас были физические нагрузки, подождите минимум 30 минут.
- стеклянный градусник надо встряхнуть, чтобы температура на столбике была минимум 35 °C. Если термометр электронный, достаточно просто его включить.
- подмышечная впадина должна быть сухой, пот необходимо протереть салфеткой или полотенцем.
- держите руку плотно прижатой к телу, это необходимо для нагревания кожи подмышкой, чтобы она совпадала с температурой тела.
- максимальные термометры следует держать держать до 10 минут, электронный градусник — на минуту дольше после звукового сигнала.
Как измерить температуру ректально
Обычно этот способ применяется для определения температуры у младенцев, и для этого подходит только электронный градусник, поскольку стеклянный слишком небезопасен.
- для измерения ректальной температуры заведите отдельный градусник, который вы не будете использовать другими способами;
- вымойте термометр теплой водой с мылом;
- нанесите небольшое количество вазелина или другой смазки на наконечник;
- положите ребенка на бок или на спину, согните ему ноги.
- аккуратно введите градусник в анальное отверстие, пока его наконечник полностью не войдет в прямую кишку;
- после использования тщательно промойте градусник с мылом и протрите его спиртовым антисептиком.
Как измерить температуру орально
Это самый распространенный способ измерения температуры в западных странах, поскольку он считается более точным, чем если ее измерить в подмышке. Чтобы определить температуру во рту, можно воспользоваться как стеклянным градусником, так и цифровым, однако из соображений безопасности лучше воспользоваться последним.
- Вымойте руки с мылом, затем ополосните градусник в холодной воде и протрите его антисептиком. Удалите остатки спирта чистой сухой салфеткой;
- После еды или питья следует подождать 30 минут, прежде чем измерить температуру, чтобы показатели были корректными.
- Поместите под язык наконечник термометра — максимального или цифрового, — и держите его столько, сколько необходимо с учетом типа градусника.
Как измерить температуру в ухе
- Осторожно поместите включенное устройство в слуховой проход не дальше, чем указано в инструкции;
- Крепко держите термометр до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.
Какая температура считается повышенной?
Самая оптимальная температура тела у взрослого человека— это 36,6 °C, и она считается нормальной вплоть до 37 °C. Обычно она понижена с утра и достигает своего пика после полудня или ближе к вечеру. Бывают и индивидуальные особенности: например, у некоторых людей 37,2 °C может быть «рабочей» температурой.
У детей до года ректальная температура может подниматься до 37,7 °C (36,5–37,1 °C под мышкой), и это тоже норма.
Есть важный нюанс: температура во рту выше, чем под мышкой, на 0,3–0,6 °C, ректальная — на 0,6–1,2 °C, в ухе — до 1,2 °C. Таким образом, 37,5 °C — это повод для беспокойства, если вы мерили температуру в подмышечной впадине, но не ректально.
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