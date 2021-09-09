Ртутный, цифровой, инфракрасный: как правильно пользоваться градусниками



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Ртутные и галинстановые термометры

Медицинский ртутный градусник относится к максимальным термометрам — это значит, что он показывает максимальное значение температуры, достигнутое в ходе измерения, и при ее уменьшении столбик ртути не уходит вниз. Именно поэтому прежде чем поместить градусник в область подмышки его требуется хорошенько встряхнуть.

Несмотря на то, что в западных странах давно предпочитают использовать цифровые градусники, в РФ многие по старинке до сих пор пользуются ртутными, считая их наиболее надежными. Однако этот «дедовский» способ измерения температуры постепенно уходит в прошлое: с 2020 года РФ вслед за другими странами ВОЗ отказалась от производства ртутных градусников. Причина проста: использование в домашних условиях приборов с содержанием ртути слишком опасно.

Сейчас в максимальных термометрах вместо ртути используют безопасный жидкий металл галистан (сплав галлия, индия и олова). Фактически это «родной брат» ртутного градусника, то есть он выглядит и используется точно так же.

Плюсы максимальных термометров:

стабильная точность измерения (допустимая погрешность 0,1 градуса);

разнообразие способов измерения (ректально, орально или подмышкой);

долговечность (если не ронять, то ломаться в ртутном и галинстановом термометре нечему);

легкость дезинфекции (нельзя разве что кипятить);

Минусы:

относительно легко разбить, и даже если вы используете галинстановый градусник, на полу останутся опасные мелкие осколки;

значительное время измерения — около 10 минут;

маленьким детям нежелательно использовать его орально;

галинстантовый термометр замерзает при температуре -19°С, поэтому его необходимо хранить только при комнатной температуре.

Электронный (цифровой) градусник

Сегодня это наиболее популярный способ измерения температуры благодаря простоте использования и безопасности. Электронный градусник в пластиковой капсуле имеет металлической наконечник, меняющий электропроводимость в зависимости от температуры тела. Эти изменения фиксируются прибором и переводятся в привычные нам градусы Цельсия.

В РФ бытует распространенный миф, что цифровые градусники «врут». По словам врача и медицинского блогера Алексея Водовозова, объяснение этому очень простое: многие просто не читают инструкцию к термометру.

«При использовании цифрового термометра люди нередко допускают одну и ту же ошибку: смотрят на показания сразу после звукового сигнала, который на самом деле свидетельствует о том, что температура растет с определенной скоростью. После того, как градусник «запищал», его надо подержать под мышкой еще минимум одну минуту».

Водовозов Алексей

автор

Цифровой градусник может некорректно измерить температуру тела и в том случае, если он произведен несертифицированной компанией. Чтобы этого избежать, достаточно купить градусник в аптеке, а не на «Алиэкспресс».

Плюсы электронного градусника:

безопасность: такой градусник невозможно разбить, в нем нет ртути и стекла;

время измерения около 1,5-3 минут;

легкость чтения результатов;

автоматическое отключение;

почти все модели помнят последние показания;

термометры с подсветкой можно использовать в темноте.

Минусы:

смена батареек может потребоваться в самый неподходящий момент.

Инфракрасный (ушной) термометр

Этот термометр измеряет температуру внутри уха, считывая инфракрасное излучение. Устройство появилось на рынке сравнительно недавно и пользуется большим спросом за счет того, что позволяет быстро и без прямого контакта измерить температуру тела, в том числе ребенку или спящему человеку. Как и электронный градусник, он абсолютно безопасен. Но несмотря на его удобства, есть у такого прибора и серьезные ограничения.

Плюсы инфракрасного термометра:

снабжен всеми дополнительными функциями электронных термометров (память, звуковые сигналы, автоотключение и т.п.);

дает возможность очень быстро измерить температуру (5-30 секунд);

сменные наконечники решают вопрос гигиены и дезинфекции.

Минусы:

если неправильно откалибровать прибор, его точность может значительно снизиться;

также дает недостоверные результаты в том случае, если в ухе скопилось много серы или есть воспаление;

не подходит для детей младше 6 месяцев из-за особенностей развития;

можно использовать не раньше, чем через 15 минут после возвращения с улицы, особенно зимой;

довольно высокая стоимость: ценник от 500 рублей, качественная модель обойдется в 3-4 раза дороже.

Важно!

Есть и другие виды термометров, которые могут выглядеть привлекательно из-за удобства, но врачи их не рекомендуют, поскольку их точность весьма сомнительна. К таким термометрам относятся:

Термополоски. Это термочувствительная пленка, внешний вид которой меняется в зависимости от температуры тела, к которому она приложена. Они имеют только градацию «повышена» или «не повышена», показывая только, нужно ли измерять температуру другим способом. Такой термометр можно использовать разве что в походных условиях, когда нет возможности воспользоваться нормальным термометром.

Термометры-соски. Их часто используют для младенцев, но увы, они не слишком точны. Кроме того, чтобы измерить температуру, они должны находиться во рту довольно продолжительное время.

Как измерить температуру в подмышечной ямке

Для этого способа измерения температуры подходит ртутный, галинстановый или электронный градусник.

если вы недавно поели или у вас были физические нагрузки, подождите минимум 30 минут.

стеклянный градусник надо встряхнуть, чтобы температура на столбике была минимум 35 °C. Если термометр электронный, достаточно просто его включить.

подмышечная впадина должна быть сухой, пот необходимо протереть салфеткой или полотенцем.

держите руку плотно прижатой к телу, это необходимо для нагревания кожи подмышкой, чтобы она совпадала с температурой тела.

максимальные термометры следует держать держать до 10 минут, электронный градусник — на минуту дольше после звукового сигнала.

Как измерить температуру ректально

Обычно этот способ применяется для определения температуры у младенцев, и для этого подходит только электронный градусник, поскольку стеклянный слишком небезопасен.

для измерения ректальной температуры заведите отдельный градусник, который вы не будете использовать другими способами;

вымойте термометр теплой водой с мылом;

нанесите небольшое количество вазелина или другой смазки на наконечник;

положите ребенка на бок или на спину, согните ему ноги.

аккуратно введите градусник в анальное отверстие, пока его наконечник полностью не войдет в прямую кишку;

после использования тщательно промойте градусник с мылом и протрите его спиртовым антисептиком.

Как измерить температуру орально

Это самый распространенный способ измерения температуры в западных странах, поскольку он считается более точным, чем если ее измерить в подмышке. Чтобы определить температуру во рту, можно воспользоваться как стеклянным градусником, так и цифровым, однако из соображений безопасности лучше воспользоваться последним.

Вымойте руки с мылом, затем ополосните градусник в холодной воде и протрите его антисептиком. Удалите остатки спирта чистой сухой салфеткой;

После еды или питья следует подождать 30 минут, прежде чем измерить температуру, чтобы показатели были корректными.

Поместите под язык наконечник термометра — максимального или цифрового, — и держите его столько, сколько необходимо с учетом типа градусника.

Как измерить температуру в ухе

Осторожно поместите включенное устройство в слуховой проход не дальше, чем указано в инструкции;

Крепко держите термометр до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

Какая температура считается повышенной?

Самая оптимальная температура тела у взрослого человека— это 36,6 °C, и она считается нормальной вплоть до 37 °C. Обычно она понижена с утра и достигает своего пика после полудня или ближе к вечеру. Бывают и индивидуальные особенности: например, у некоторых людей 37,2 °C может быть «рабочей» температурой.

У детей до года ректальная температура может подниматься до 37,7 °C (36,5–37,1 °C под мышкой), и это тоже норма.

Есть важный нюанс: температура во рту выше, чем под мышкой, на 0,3–0,6 °C, ректальная — на 0,6–1,2 °C, в ухе — до 1,2 °C. Таким образом, 37,5 °C — это повод для беспокойства, если вы мерили температуру в подмышечной впадине, но не ректально.