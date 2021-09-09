SZ – Дикий Запад на Среднем Востоке — сотрудничая с талибами, Пекин стремится обеспечить собственную безопасность

Переговоры с Китаем — «ещё одна маленькая победа» «Талибана»*, пишет Süddeutsche Zeitung. Поспешное бегство американцев из Афганистана стало «подарком для пропагандистской машины Пекина», и талибы возлагают на Китай большие надежды. Однако, как считает издание, действия китайцев обусловлены чисто прагматическими интересами — Пекин всё ещё рассматривает Афганистан «через призму угрозы» и стремится прежде всего обеспечить собственную безопасность.



Reuters

«Ещё одна маленькая победа» талибов*: несколько дней назад представитель радикального движения Абдула Салам Ханафи и замглавы МИД Китая У Цзянхао провели телефонные переговоры. Китай пообещал сохранить работу посольства в Кабуле, помочь в борьбе с коронавирусом и, главное, выделить большие средства, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Тем не менее Пекин пока официально не признал правительство радикальных исламистов. Но в то время как другие государства приостанавливают свои программы помощи, Китай проводит «гораздо более прагматичный курс» в отношении талибов.

По словам представителя Министерства иностранных дел, китайское правительство надеялось на формирование «инклюзивного и открытого правительства», представляющего интересы различных групп населения и отражающего волю международного сообщества и афганского народа. Нехарактерный для боевиков «примирительный тон» помогает Китаю оправдывать дружеские отношения с исламистами у себя в стране. Но даже если талибы не выполнят требований, в ближайшие несколько лет Пекин, вероятно, станет «одним из самых важных сторонников нового режима».

Как считает издание, поспешное бегство американцев и их партнёров, а также фотографии из кабульского аэропорта, несомненно, являются «подарком для пропагандистской машины Пекина». Для государственных СМИ Китая поражение США — это «последние сумерки перед погибелью». Китайские репортёры «забавляются над хаосом», происходящим в последние недели.

Однако повод для беспокойства у Пекина всё же есть, уверен автор статьи. Бесспорно, что неудача США и других стран НАТО серьёзно подорвала их авторитет. Однако в среднесрочной перспективе вывод американских войск также высвободит ресурсы, которые Вашингтон может инвестировать в другие конфликты в будущем, например в усиливающееся соперничество с Китаем.

Вместо того чтобы воспользоваться вакуумом власти, возникшим в Афганистане, Пекин неоднократно пытался напомнить американцам об их обязанностях в стране, раздираемой гражданской войной. В конце августа представитель Министерства иностранных дел КНР назвал Вашингтон «главным виновником» кризиса. В Китае уверены: американцы не могли просто исчезнуть. Талибы должны сдержать обещания и заняться восстановлением.

На прошлой неделе постоянный представитель КНР в Совете Безопасности ООН также призвал международное сообщество немедленно предоставить Афганистану необходимую гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что нужно поддержать новое руководство, чтобы обеспечить общественный порядок и стабильность в стране и начать восстановление.

Пекину никогда не нравилось, что американцы находились у него под боком. Однако теперь он опасается, что останется наедине с проблемой. «С тех пор, как Советский Союз вторгся в Афганистан, Китай рассматривал страну через призму угрозы», — отмечает Эндрю Смолл, эксперт Европейского совета по международным отношениям. В последние десятилетия, считает Смолл, Китай неоднократно «проявлял активность» в Афганистане, чтобы лучше контролировать геополитические опасности и угрозу терроризма. Китай — один из немногих игроков, которые, помимо официальных отношений с афганским правительством, также поддерживали контакты с талибами и даже поддерживали их деньгами и оружием.

В то же время Китай знает предел своих возможностей. С помощью своей военной техники войска НАТО смогли быстро «упорхнуть». Однако Пекин не сможет. Страна имеет 76-километровую границу с Афганистаном. Кроме того, как считает издание, в последние годы руководство Китая создало систему лагерей, в которых заключены сотни тысяч мусульман. Пекин опасается, что религиозные экстремисты найдут убежище в соседней стране, где уже находятся тысячи сбежавших уйгуров. Заместитель премьер-министра временного правительства талибов мулла Абдул Гани Барадар заверил Пекин, что они никогда не допустят в страну сил, действующих против интересов Китая. Вряд ли это успокоило Китай.

По словам Смолла, в ближайшие несколько лет вопрос будет заключаться не в том, чего Пекин хочет в Афганистане, а в том, как он будет предотвращать то, чего не хочет: новых рисков для безопасности и дестабилизации региона. Кроме того, слишком большое политическое влияние также означало бы большую ответственность за стабилизацию и даже могло бы вынудить Китай начать собственную военную операцию. «Пекин и дальше будет рассматривать Афганистан как своего рода Дикий Запад», — предполагает Смолл.

Соответственно, миф о том, что Пекин может в краткосрочной перспективе превратить страну в часть Нового шёлкового пути, кажется бессмысленным. С другой стороны, кажется, что талибы возлагают на Китай довольно большие надежды. В понедельник представитель талибов выразил желание присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору, с помощью которого Китай открыл себе доступ к Индийскому океану. Но само существование проекта стоимостью $60 миллиардов показывает, насколько велика угроза безопасности для Китая в этом регионе.

Представления о том, что китайские компании в Афганистане смогут за одну ночь захватить сырьё, которое не смогли добыть американцы за 20 лет пребывания в стране, наивны. В плане обещаний со стороны китайского бизнеса реальность будет «гораздо более трезвой», резюмирует Süddeutsche Zeitung.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.