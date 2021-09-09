 

Врач Садовская назвала незаметные признаки больных почек

09.09.2021, 17:08, Разное
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Врач-нефролог Дарья Садовская пояснила о незаметных признаках больных почек. Этот орган представляет собой своеобразный фильтр организма. Его неправильная работа отрицательно отражается на всех системах.
Среди скрытых признаков больных почек есть те, которые не связаны с мочеполовым трактом. Речь идет о зуде, сухости кожи, головной боли, повышенной усталости, изменении артериального давления, неприятном запахе изо рта, припухлости век, отеке ног. Если имеется какое-то заболевание, то зачастую постановка диагноза происходит очень поздно. Проведенные исследования показывают, что характерная симптоматика появляется тогда, когда функция органа утрачена примерно на 70%. В данном случае процесс лечения существенно усложняется. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо периодически контролировать орган лабораторным путем.

Врач посоветовала сдавать не только общий анализ мочи, но и проверять уровень креатинина два раза в год. В целом показательной считается программа по диагностике патологий почек. Ее на сегодняшний день предлагают различные лаборатории.

Иногда болезни почек развиваются из-за инфекции мочевыводящих путей. На фоне нее начинается воспалительный процесс. Очень важно вовремя заметить незначительную патологию, чтобы она не переросла в серьезную проблему. Необходимо избегать переохлаждения, бесконтрольного приема лекарственных препаратов.

Источник: rg.ru



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