 

Терапевт Лапа рассказала об опасностях освежителей воздуха

09.09.2021, 17:08, Разное
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Освежители воздуха есть практически в каждом доме, магазине и офисе. Врач-терапевт Людмила Лапа пояснила о потенциальной опасности этих предметов.
Специалист предупредила, что баллончики, действие которых направлено на улучшение запаха в помещении, могут быть небезопасными. Наиболее безвредными считаются ароматические диффузоры с эфирными маслами из натуральных компонентов. В данных освежителях не содержатся вредные для человека вещества.

Если говорить о спреях, то в их составе присутствуют фреоны. Они являются опасными для здоровья человека, но в больших количествах. В частности, могут появиться галлюцинации, раздражение глаз, головокружение, удушье, потеря сознания.

Наиболее негативно освежители воздуха влияют на людей, склонных к аллергии, тех, кто имеет бронхиальную астму и заболевания легких. Человек может просто задохнуться или же получить анафилактический шок. Обычно люди с подобными проблемами знают, что дома не стоит пользоваться данным средствами.

Источник: www.ridus.ru



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