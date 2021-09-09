 

Светлана Хоркина рассказала, как чуть не погибла: “Была дырка в легких”

09.09.2021, 17:08, Разное
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Гимнастка Светлана Хоркина рассказала, как едва не погибла. У нее была дырка в легких, врачам еле удалось спасти спортсменку.
Светлана Хоркина родилась в простой семье, достаток в ней был ниже среднего. Родители будущей гимнастики приехали из Мордовии с подушкой, одеялом и кружкой в Белгород. Там семья разместилась во флигеле, на сегодняшний день в данном помещении хранятся лопаты и грабли. Зимой в так называемой комнате, где они спали, даже лежали куски льда. Для поддержания температуры приходилось постоянно топить печку. За водой семья ходила на колонку.

Светлана Хоркина сильно заболела еще в роддоме. Тогда она находилась при смерти из-за дырки в легких. Врачам удалось спасти ее, со временем в органе все затянулось.

В этом году спортсменка потеряла отца, который скончался из-за коронавируса. Для нее эта ситуация стала самой тяжелой. Страшным для Хоркиной оказалось то, что она не смогла быть рядом с родителем. В тот момент гимнастка находилась в Сочи, а отец должен был приехать к ней в отпуск. Спортсменка сделала все возможное, чтобы обеспечить все лекарства и должный уход за родителем. Однако тогда была первая волна пандемии, поэтому не все знали, как именно лечится коронавирус.

Источник: www.kp.ru



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