Светлана Хоркина рассказала, как чуть не погибла: “Была дырка в легких”

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала, как едва не погибла. У нее была дырка в легких, врачам еле удалось спасти спортсменку.

Светлана Хоркина родилась в простой семье, достаток в ней был ниже среднего. Родители будущей гимнастики приехали из Мордовии с подушкой, одеялом и кружкой в Белгород. Там семья разместилась во флигеле, на сегодняшний день в данном помещении хранятся лопаты и грабли. Зимой в так называемой комнате, где они спали, даже лежали куски льда. Для поддержания температуры приходилось постоянно топить печку. За водой семья ходила на колонку.

Светлана Хоркина сильно заболела еще в роддоме. Тогда она находилась при смерти из-за дырки в легких. Врачам удалось спасти ее, со временем в органе все затянулось.

В этом году спортсменка потеряла отца, который скончался из-за коронавируса. Для нее эта ситуация стала самой тяжелой. Страшным для Хоркиной оказалось то, что она не смогла быть рядом с родителем. В тот момент гимнастка находилась в Сочи, а отец должен был приехать к ней в отпуск. Спортсменка сделала все возможное, чтобы обеспечить все лекарства и должный уход за родителем. Однако тогда была первая волна пандемии, поэтому не все знали, как именно лечится коронавирус.

Источник: www.kp.ru