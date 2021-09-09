 

Иммунолог предрек новый локдаун в России

09.09.2021, 17:04, Разное
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В России может начаться масштабная эпидемия гриппа, из-за которой властям придётся вводить новый локдаун. Такими опасениями поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Болибок считает, что грипп может пройти как в виде обычной сезонной вспышки заболеваемости, так и распространиться до масштабов новой пандемии, подобной гонконгскому гриппу 1968 года. Однако при любом сценарии он заразит множество людей, большинство из которых заболеют в тяжелой форме. Специалист пояснил, что в последние два года в России практически не было больших вспышек гриппа, из-за чего иммунитет граждан мог “разучиться” бороться с инфекцией, сообщает Ura.ru.



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