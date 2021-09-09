Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил 20 идей на пути к лучшей России

Дмитрий Давыдов сформулировал свою концепцию развития России еще в 2016 году,

но даже сейчас эти идеи не только не утратили, но и

преумножили свою актуальность. Большую ценность они приобрели в эпоху пандемии коронавируса, обрушившую экономику многих стран. Автор полагает, что у России с ее “территориальным размахом, природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом” есть огромный потенциал для развития. Он предлагает нашей стране воспользоваться лучшим опытом самых развитых экономик мира.

Первый шаг на пути к лучшей России – платные дополнительные государственные сервисы. По мнению Давыдова, гражданин должен иметь возможность ускорить процесс получения услуг за дополнительную плату. Сюда можно отнести регистрации юридических сделок или оформление паспорта.

Также будет справедливым продавать желающим престижные автомобильные номера в официальном порядке. Естественно, чем солиднее сочетание букв и цифр – тем выше стоимость.

Вторая идея касается общественной безопасности. Прежде всего, предлагается поменять систему расчета штрафов. В КоАП и УК они указаны в рублях. Автор полагает, что штрафы обесцениваются вместе с инфляцией, поэтому необходимо считать их по месячным показателям. Кстати, штрафы за нарушение ПДД идут отдельным пунктом. Давыдов предлагает наказывать недобросовестных водителей за превышение скорости на 10 кмч. Сроки оплаты штрафов предлагается сократить до 30 суток.

Предприниматель является сторонником гуманизации уголовного законодательства.

“Я полагаю, что для ряда преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности адекватным наказанием с целью исправления и перевоспитания виновного будет крупный денежный штраф”, – подчеркнул Давыдов.

Опираясь на опыт

Лас-Вегаса, Макао, Монте-Карло и Сингапура, автор предлагает сделать Сочи самым лучшим туристическим городом на планете и привлечь туда огромные инвестиции. Для этого, прежде всего, необходимо создать на территории курорта особый льготно-налоговый режим.

Лучшие практики Сингапура, Лондона и Дубая автор хочет использовать для улучшения организации дорожного движения и решение проблемы пробок в российской столице. Основные идеи – использование экологически чистых источников и введение так называемого “сбора против пробок”.

Обязательным условием для развития России является улучшение инвестиционного климата страны. Следующий шаг – правовая реформа. Автор предлагает повысить уровень защиты права собственности за счет качественной правоприменительной судебной практики. Здесь пригодится опыт англосаксонской правовой системы. Кроме того, предлагается создать информационный портал для инвесторов.

Обязательное условие России будущего – развитая спортивная инфраструктура. Активист справедливо полагает, что активное сотрудничество государства с международными спортивными организациями и проведение в стране крупных турниров влечет рост не только имиджа, но и экономики.

Еще один шаг – внедрение в городах России экологических технологий. Речь идет главным образом о правильной переработке мусора и использовании вторсырья. Автор также обращает внимание на “Мусорные электростанции”, показывающие высокую эффективность в Дании и Японии. Предлагается также провести масштабное озеленение городов.

Давыдов считает важным упростить процедуру получения разрешений и согласований в сфере строительства. Вообще, он является сторонником эффективной госслужбы. Например, за счет запуска механизма мотивации, основанного на результатах труда, можно значительно повысить качество работы чиновников.

Конечно, основа основ любого развитого государства – рынок медицинских услуг. Очевидно, что высоких экономических показателей способна добиться только здоровая нация. Давыдов предлагает способы построения в России лучшей системы здравоохранения.

К основным предложениям можно отнести льготную систему налогообложения для медучреждений и

смежных с медициной отраслей, способствующую миграции лучших мировых медицинских учреждений

и высококвалифицированных кадров в нашу страну.

Особого внимания заслуживает сельскохозяйственный сектор. “Одним из основных преимуществ России является её огромная территория, расположенная в различных климатических зонах”, – отмечает автор. Он считает важным привлечение инвестиций в эту сферу, для чего предлагает ввести льготные условия работы, в том числе, освобождение от ряда налогов.

Еще один фундаментальный элемент – сфера образования.

“На данный момент странами-лидерами в области высшего образования являются США и Великобритания. Создание своими силами системы образования, которая сможет конкурировать с образованием в ведущих странах мира, является трудной и затратной задачей, требующей долгого времени”, – уверен Давыдов.

Кроме того, предприниматель предлагает сделать Москву международным финансовым центром.На сайте 20idei.ru можно более подробно ознакомиться с недавно опубликованным сборником идей конкретно 2021 года. Это 19 пункт программы. Предложение №20 Давыдов намерен обнародовать только в следующем году.

Дмитрий

Давыдов делает акцент на привлечение к данным инициативам внимания властей, без

законодательной поддержки которых реализация этих решений не представляется возможной.