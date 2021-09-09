Окружающий мир – Личное мнение

Хотела встретиться с подругой, но она заявила, что сегодня у неё не выйдет никак. Её первокласснице нужно сделать домашнее задание по предмету Окружающий мир.

Я спросила: а ты тут при чём? Она: написано делать вместе.



Фото: Соцсети

Сядьте, пишут школьникам прямо в учебнике, вместе с родителями, и зарисуйте звёздное небо — в частности, Большую медведицу.

Дальше — больше. Ещё нужно — тоже вместе с родителями! — выяснить, какие это народы проживают в вашем крае!

Если речь о Москве, то понятно какие: таджики — на стройке, узбеки — на кассе в Перекрёстке. Русских, кажется, ещё немного осталось — вопрос не в этом, мне интересно узнать другое: кого мы растим?

Нет, ну серьёзно — с какого это, понимаешь ли, члена, школьный учебник приказывает родителю?

По-моему, мы свои уроки давно уже выучили. Учили сами — без мамок и папок. Так почему современный ребёнок требует больше внимания? Он что — умственно отсталый, неполноценный какой, по мнению авторов учебника по окружающему нас миру?

Если ребёнок не в состоянии справиться с домашкой самостоятельно, то какого, простите опять, члена ему задавать такое?

Ей семь — какая ещё Большая медведица? Зачем рисовать населяющего Москву таджика в его национальной одежде?!

Авторы учебника вообще понимают, кто такой первоклассник, и что он может, а что у него никак не получится?

А если ребёнок растёт в неполной семье? Или папа пьяно с дивана рыгает, а мама — в гостях на диване у дяди Валеры? Что должен первоклассник делать — получать двойку, потому что родители вот такие? То есть, оценка ребёнка зависит не от него, а какая у него семья?!

А если первоклассник вообще сирота и прочитав такое, заплачет? Мы комплексы растим такими учебниками?

Но круче всего формулировка в школьном учебнике: «вместе с кем-нибудь из взрослых». С кем конкретно? Не с дядей Витей, случайно?

https://t.me/lenamiro/9637

И ведь за такой учебник кто-то получил денег.

Что хуже всего, воспитав инфантила, делающего уроки с мамочкой, на выходе мы получим не взрослого человека, а оладуха, который сам ничего не может, кроме как жрать пиццу, пока мамка рисует национальный костюм, а папка — медведицу.

Что думаете о такой политике Министерства образования?

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