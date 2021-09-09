 

Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене. С ними – украинка Геращенко и еще три спортсменки

09.09.2021, 16:48, Новости дня
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Это селфи, которое сделала польская легкоатлетка Камила Лицвинко (ближе всех к объективу), снимок выложила в Instagram другая спортсменка – австралийская прыгунья Элинор Паттерсон (первая слева). 

Магучих, которая занимает первое место в мировом рейтинге по прыжкам высоту (на фото первая справа) стоит рядом с Ласицкене. Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко – по правую руку от Ласицкене.

За спинами Магучих и Ласицкене – австралийская прыгунья Никола Макдермотт. 

Спортсменки без флагов и не на пьедстале. 

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Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Снимок, как сообщила Паттерсон, сделан во время финала соревнований “Бриллиантовой лиги”. Магучих там завоевала серебро. 

Контекст:Предыдущее фото Магучих с Ласицкене стало поводом для скандала. В финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2020 в Токио Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами. 

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. “Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн”, – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось “обнять весь мир”.

Ласицкене тогда сказала,  что “не совсем в курсе той реакции, которую вызвало это фото” и подчеркнула: “Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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