Партия пенсионеров договорилась с Певцовым и Вассерманом о сотрудничестве

Московские самовыдвиженцы Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман на брифинге с кандидатом от Партии пенсионеров по Москве, заслуженным врачом РФ Эриком Праздниковым заявили о совместной коалиционной деятельности в новой Госдуме.

«Позиция Партии пенсионеров, которую я представляю в Москве, совпала по ряду ключевых тезисов с позицией независимых кандидатов Дмитрия Певцова и Анатолия Вассермана. И сегодня мы решили заявить о своем намерении в дальнейшем выступать консолидировано, отстаивать цели, которые нам близки как гражданам и кандидатам в депутаты Государственной Думы», – приводятся слова Праздникова на сайте партии.

Первой среди общих задач врача, актера и эрудита, по словам Праздникова, станет отмена результатов пенсионной «псевдореформы», возвращение прежнего пенсионного возраста, а также ликвидация Пенсионного фонда. Как известно, это важнейшие постулаты программы Партии пенсионеров, которые на протяжении последних лет озвучивались партийцами и теперь, в период предвыборной гонки, поддержаны многими политиками.

«Проведенную пенсионную реформу мы в Партии пенсионеров таковой не считаем. Это было грубое действие по повышению пенсионного возраста, – подчеркнул Праздников. – Мы выступаем за комплексную пенсионную реформу. Пенсионный возраст должен быть снижен. Пенсии должны быть достойными, чтобы люди не доживали, а жили счастливой жизнью. Также настаиваем на ликвидации Пенсионного фонда».

Согласившись с данной позицией, Певцов отметил, что сегодня в РФ более 6,5 млн граждан предпенсионного возраста без работы, а больше всего таких в Москве. Столица – центр притяжения молодых специалистов, что не позволяет старшему поколению претендовать на достойный труд и зарплату.

Представители московской оппозиции заявили также о совместной работе в части восстановления системы здравоохранения, серьезно пострадавшей от «оптимизации». Все три кандидата согласились, что необходимо введение во всех поликлиниках врачей узкой специализации, в том числе гериатров. Поддержка отечественной медицинской науки и биотехнологий должны быть залогом готовности к отражению будущих вызовов. Важнейший акцент – на увеличении финансирования здравоохранения, в частности рассчитанного на повышение качества медицинского образования.

Участники встречи едины в мнении, что по итогам оптимизации системы здравоохранения российская медицина оказалась в плачевном состоянии. По их мнению, даже в Москве крайне мало узких специалистов, а в период пандемии эта проблема обострилась в разы. Люди не могут попасть на прием к врачам, что порождает осложнения их здоровья.

«Москва и регионы – это две большие разницы. Но мы понимаем, что для москвичей существуют проблемы получения помощи от узких специалистов. Сегодня нередко ожидание исследования, в том числе для онкологических больных, которые не могут терпеть, составляет несколько месяцев. Такая ситуация неприемлема, – считает Праздников. – Большому городу, как и всей стране, необходимо больше врачей».

Также кандидаты договорились взять на особый контроль ценовую политику, особенно в столичном регионе, признав, что сегодня город не комфортен в этой части для простых москвичей.

«Наш город комфортен для туристов, олигархов и богатых людей, где круглые сутки работают рестораны, магазины, развлекательные центры, – отметил Эрик Праздников. – Но я выступаю за то, чтобы Москва, которую мы любим, стала комфортной для каждого простого москвича. Простой москвич является кирпичиком, фундаментом нашей столицы, столицы нашей Родины». По его мнению, многие москвичи, особенно пожилые и одинокие граждане, многодетные, инвалиды не могут позволить себе достойную жизнь.

Анатолий Вассерман в завершение брифинга заявил: «Наши совместные цели вполне очевидны для здравомыслящего человека. Но сил и работы на их реализацию уйдёт очень много. Однако когда делаешь то, что тебе нравится, напряжения не чувствуешь».

«Мы идем в Думу, так как нам не безразлично то, что происходит с нашим городом. Люди перестали верить во власть, и этому есть причина. Значит, власть надо обновить, – резюмировал Певцов. – Мы думаем не только о пенсионерах и предпенсионерах, мы думаем и о детях, и молодежи. Систему образования надо менять, вернуть в школы душу и эмоции, а для всех детей сделать доступными творческие занятия, техническое творчество, именно так рождается мечта о профессии. Дворцы – детям, и это правильно».

Все названные в ходе пресс-брифинга темы будут прорабатываться в дальнейшем как с точки зрения федеральных задач, так и в применении к проблемам столичного региона.