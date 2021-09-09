Стало известно об участии Лаврова в совещании МИД ОДКБ по Афганистану

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09.09.2021, 16:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где акцент в обсуждении будет сделан на Афганистане, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятия состоятся в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», – цитирует ТАСС Захарову.

Также ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане.



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