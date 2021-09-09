Стало известно об участии Лаврова в совещании МИД ОДКБ по Афганистану

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где акцент в обсуждении будет сделан на Афганистане, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятия состоятся в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», – цитирует ТАСС Захарову.

Также ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане.