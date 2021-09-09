 

WhatsApp сообщает о новых возможностях для пользователей

09.09.2021, 16:30, Новости дня
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В обычной ситуации, когда вы просматриваете сообщения в мессенджере, ваш собеседник видит на экране соответствующую отметку. Правда, это не всегда нравится пользователям. Многие хотели бы скрыть тот факт, что они читали сообщение.

На этот случай имеется специальная функция, позволяющая отключить такие уведомления. Но она касается всех, что также не очень удобно.

Разработчики сервисов из WhatsApp решили пойти дальше. Они предлагают теперь выбирать из списка пользователей тех, которые будут видеть ваши посещения чатов, и тех, кому не станет приходить такая информация. Радикально внедрение новой функции, конечно же, не улучшит качество всего сервиса. Но все же дополнительные возможности – это всегда хорошо, говорят эксперты.



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