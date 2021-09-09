 

В 2022 году выйдет новая версия игровой консоли Xbox Series S

09.09.2021, 16:30, Новости дня
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Вслед за своими конкурентами из «Сони» разработчики другой популярной игровой приставки Xbox Series S обещают в 2022 году представить улучшенную версию устройства. Об этом сообщают источники в самой компании Microsoft.

По имеющимся данным, APU в консоли будет изготовлено по техпроцессу 6 нм. Ожидается также увеличение количества вычислительных блоков в APU с нынешних 20 до 24.

Кроме того, в сети ходят упорные слухи о том, что модернизация Xbox Series S приведет к увеличению производительности примерно в полтора раза. Зато цены производитель может и снизить. Сейчас консоль выходит с базовой стоимостью 350 американских долларов. В дальнейшем прогнозируют снижение до 189-249 долларов США.



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