“Здоровые” привычки, которые заставляют нас набирать вес: сахарозаменители и ежедневные тренировки тоже в списке

Наука постоянно занимается вопросами снижения массы тела, специалисты вносят коррективы в ранее принятые рекомендации. Со временем оказывается, что нормы питания, действующие еще совсем недавно, способствуют не потере, а даже наоборот, увеличению массы. Вот перечень вредных советов, которые портят нам фигуру.

Замена сахара искусственными подсластителями

Учитывая моду на похудение, упаковки многих калорийных десертов содержат надпись «без сахара». Но во всех пудингах, печеньях и газированных напитках обязательно используется подсластитель, только не натуральный, а искусственный.

Такая «забота» о здоровье оказывает прямо противоположный эффект. Сахарозаменители раздражают кишечник, а также способствуют высвобождению инсулина (основной гормон, отвечающий за накопления в организме жира).

Кроме того, помимо отказа от натурального сахара, производители часто для улучшения вкуса практикуют добавление вредных трансжиров: пальмового масла и сливок, сахарных спиртов. Последние в случает чрезмерного употребления известны своим слабительным эффектом. Следовательно, выбирая продукты без сахара, вы еще больше рискуете набрать лишний вес.

Ежедневные тренировки

Спорт – это здорово, Но, по мнению специалиста по фитнесу и питанию, тело требует передышки. Он рекомендует пару дней в неделю отдыхать от физических нагрузок.

Напитки после тренировок

Некоторые считают, что занятие в тренажерном зале не будет полноценным и эффективным, если не заправиться протеиновым коктейлем или смузи.

По мнению диетолога Кейлин Сент-Джон, большинство тренировок, которые длятся дольше часа, не требуют пополнения запасов еды. Можно ограничиться небольшой порцией белковой пищи. А вот протеиновый коктейль добавит организму массу лишних калорий.

Экономия калорий

Регулярная экономия калорий способна скорее навредить, чем помочь фигуре. Постоянный контроль за количеством калорий может в дальнейшем завершиться перееданием. Поэтому перед походом в гости достаточно будет легкого перекуса в виде натертой молодой моркови или миндаля (не более 30 г).

Перекус из “здоровых” закусок

Как это ни странно, для фигуры полезнее несколько раз в день насытиться полноценно, вместо того чтобы заменять такие приемы пищи перекусами.

Опять же надписи на этикетках означают, что отказ от того или иного калорийного продукта в составе влечет за собой использование еще менее полезных для фигуры компонентов.

Отказ от полезных жиров

Организму вредят трансжиры, но другие разновидности жиров очень нужны для здоровья. К примеру, оливковое и кокосовое масло действительно способствует похудению, оказывает помощь для усвоения многих витаминов и ощущения сытости.

Часто производители используют низкокалорийные жиры, что означает, что вместо жира в продукте добавлено больше углеводов, которые быстро помогают утолить голод, но не дают организму насыщения, и человек снова ищет, что бы перекусить.

Утренняя тренировка за счет сна

Утренние занятия спортом станут отличным способом получения заряда энергии и начала своего дня на более здоровой ноте. Но если при этом не удалось поспать 6-7 часов – это также грозит увеличением массы тела. Научно доказано, что к полноте наиболее склонны те, кто спит не более 5 часов в сутки.

Слишком продолжительный сон

Исследователи установили, что отоспаться впрок нельзя. В этом плане накопительная система не работает. Поэтому важно спать достаточное количество времени, следя, чтобы не переусердствовать. Избыток сна также грозит увеличением массы тела.

Отказ от одного из приемов пищи

Пропуская прием пищи, можно достичь замедления процессов метаболизма, приводящих к усилению чувства голода. Тогда организм получает сигнал, что надо накопить запасы впрок, что повлечет за собой переедание.

Прием пищи перед тренировкой

Кушать до и после тренировок важно для восстановления физической формы, но многим людям недавно съеденная еда обеспечивает достаточно калорий, поэтому они не нуждаются в дополнительном питании после тренировки.

Можно ограничиться приемом молочных продуктов, пополняющих запасы кальция в организме.

Отказ от желтка

Желтки яиц считаются более калорийными, чем белки. Но если отказаться от них, организм лишается витамина D и полезных жиров, помогающих человеку чувствовать себя сытым и отказаться от переедания.

Выбор в пользу йоги

Если во время тренировки приходится только сидеть или лежать, не факт, что получится избавиться от калорий. Можно дополнить упражнения йоги длительной пробежкой в тренажерный зал, где продолжить тренировку.

Безглютеновая диета

Некоторым людям безглютеновое питание рекомендовано по состоянию здоровья. Но если покупка еды с надписью «Без глютена» – дань моде, лучше от такой привычки отказаться. Дело в том, что в большинстве сортов безглютенового хлеба используются очищенные зерна, в том числе белая рисовая мука. Следовательно, уровень углеводов там просто зашкаливает.

Да и по результатам исследований, люди с увеличенной массой тела охотнее выбираю выпечку из очищенных злаков.