 

Daily Wire – в Калифорнии школьников обязали молиться ацтекским богам

09.09.2021, 16:18, Новости дня
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Консервативная организация «Общество Томаса Мора» подала в суд на власти Калифорнии за включение ацтекской молитвы в образовательную программу штата. Как отмечает Daily Wire, молитва обращена, в частности, к ацтекскому богу войны, культ которого связан с массовыми человеческими жертвоприношениями. Таким образом калифорнийские школы учат детей бороться с «колониализмом и мракобесием».

И теперь, кстати… Я не шучу и не преувеличиваю: калифорнийских школьников заставляют возносить молитвы этим богам. 26 августа «Общество Томаса Мора» написало суперинтенданту штата по народному просвещению письмо с просьбой убрать из учебной программы штата ацтекскую молитву. Штат отказался отвечать на это, так что теперь «Общество Томаса Мора» подало иск.

В марте этого года Калифорния ввела новую учебную программу по «этнографии». Это псевдодисциплина для тех учеников, которые слишком тупы, чтобы изучать настоящие учебные дисциплины. Так что это… Дело не только в том, что некоторые учащиеся недостаточно умны или образованны для настоящих дисциплин, дело ещё и в том, что левые пытаются навязать собственную радикальную идеологию целому поколению, и они делают это на уроках, не только в университетах, но и в старших и средних классах школы, и даже раньше.

Итак, они вводят эти новые требования по этнографии. По инициативе человека, считающего, что для преодоления колониализма необходимо поддержать, цитирую, «контргеноцид белых христиан». Это не шутка. Он призывает учеников, цитирую, «бросать вызов расистским, мракобесным, дискриминационным, империалистическим, колониальным взглядам и практикам на многих уровнях». В частности, для этого учащихся заставляют возносить молитвы ацтекским богам — Тескатлипоке и Уицилопочтли. Наверное, я произношу их имена неправильно. Последний — это, помимо прочего, бог войны. Ему ацтеки приносили в жертву множество людей, разрезая им грудь и вырывая сердце, которое ещё билось. А теперь наши школьники возносят им молитвы! Почему? Почему?

Левые скажут: «Майкл, да перестань ты на этом зацикливаться! Это не настоящий религиозный ритуал! Это не настоящее богослужение! Это просто весело — открывать для себя другие культуры. Просто весело иногда читать молитвы демоническим богам! Но вы же не по-настоящему молитесь демоническим богам!» Но ведь молитесь же. Вы буквально этим и занимаетесь.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.

 



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