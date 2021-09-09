В Роспотребнадзоре считают, что со временем COVID-19 снизит свою активность

Специалисты Роспотребнадзора спрогнозировали, как дальше будет развиваться пандемия коронавируса. Они считают, что со временем активность COVID-19 снизится.

Коронавирус нового типа способен вытеснить других устоявшихся возбудителей ОРВИ. Если проанализировать статистику за 2020 год, то заметно снижение показателей заболеваемости гриппом. По словам эпидемиолога Михаила Лебедева, пока тяжело понять, насколько тенденция является устойчивой, но важно принимать во внимание ряд субъективных и объективных факторов, воздействующих на ситуацию.

Новый вирус всегда имеет высокую биологическую активность. Он стремится быстро адаптироваться в популяции. Чтобы у него это получилось сделать, необходимо одновременно инфицировать максимальное количество людей, вытеснив так называемых «конкурентов».

Подобные атаки не могут бесконечно продолжаться. Спустя время COVID-19 займет устойчивую позицию среди других возбудителей ОРВИ. В результате снизился его активность и изменится общая структура.

По словам экспертов, нельзя забывать о субъективных факторах, которые снижают заболеваемость ОРВИ. Речь идет о соблюдении социальной дистанции, мытье рук, ношении защитных масок. Корме того, медики напомнили, что основным методом предотвращения заболевания является вакцинация.

Источник: rg.ru