Ученые нашли новую причину смерти от коронавируса

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09.09.2021, 16:14, Разное
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Ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили еще одну причину смерти от коронавируса. Оказывается, воспалительный процесс и аномальное свертывание крови провоцируют множественные белковые сигналы, исходящие от тромбоцитов.
Исследователи определили два родственных гена S1000A8 и S1000A9. Они, появляясь в тромбоцитах зараженных COVID-19, начинают вырабатывать больше белков MRP8 и MRP14. Последние в организме находятся в основном в белых кровяных тельцах. Они действуют в паре и отвечают за иммунитет. По словам ученых, повышенный уровень данных белков связан со свертыванием крови в сосудах и воспалительным процессом. Все это приводит к тому, что заболевший переносит коронавирус в тяжелой форме. Тромбоциты, подвергшиеся влиянию инфекции, изменяют эндотелий. В результате появляется риск образования сгустков.

В ходе проведения исследования исследователи подвергли воздействию жидкости эндотелиальные клетки. Взятый из них генетический материал впоследствии был секвенирован. Оказалось, что клетки, которые подвергались влиянию тромбоцитов, потеряла активность.
Проблемы могут возникать из-за того, что в компонентах тромбоцитов действует р-селектин. Он провоцирует адгезию клеток крови к поверхностям. Результаты лабораторных тестов подтвердили факт повреждения кровеносных сосудов при коронавирусе.

Источник: muksun.fm



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