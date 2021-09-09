 

Максим Галкин востихитил фанатов видео с Аллой Пугачевой

09.09.2021, 16:14, Разное
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Максим Галкин покорил подписчиков новым видео, где можно увидеть Аллу Пугачеву. Он поделился роликом в социальной сети TikTok. На нем не все узнали Примадонну отечественной эстрады.
Галкин и Пугачева сняли видео под свою совместную композицию «Будь или не будь». Пара решила напомнить о своем хите 20-летней давности. Ролик был снят в машине по пути супругов на премьеру сериала «Вертинский». Алла Пугачева перед выходом в свет изменила имидж. Впервые за много лет она покрасила волосы в платиновый блонд. Ее образ дополнил эффектный макияж, выполненный в нюдовых тонах. Своим внешним видом артистка приятно удивила публику.

Видео получилось очень смешным. На обнародованных кадрах Алла Пугачева и Максим Галкин двигаются под ремикс своего хита и кривляются. За несколько часов ролик посмотрели больше восьми миллионов человек.

Изображение взято с: [email protected]
Некоторые подписчики отметили, что после смены имиджа Алла Пугачева выглядит на 20-30 лет моложе. Рядом с Максимом Галкиным она смотрится очень гармонично.

Источник: www.tiktok.com



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