Скандалы: Ушли на пост

Как семьи высокопоставленных российских силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

В 2022 году рынок частных охранных служба России ждет юбилей. 11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». Эта дата стала профессиональным праздником — Днем сотрудников частных охранных агентств. Пик этого бизнеса приходился на конец нулевых, когда количество ЧОПов перевалило за 30 тыс. но с тех пор их число ежегодно сокращается. По данным МВД и СМИ, в настоящее время в РФ действует около 20 тыс. частных охранных предприятий.

Однако зарплаты в отрасли оставляют желать лучшего — судя по объявлений, сотрудникам ЧОПов готовы платить в среднем 40 тыс. рублей в Москве при среднем столичном заработке в 104,5 тыс. рублей. Отсюда следует и другая цифра — по данным Национального бюро кредитных историй, сотрудники охранных предприятий являются самыми закредитованными работниками в стране. В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%.

Одна из главных проблем отрасли состоит в том, что государство монополизировало этот рынок, объясняет Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, основатель ЧОП «Оскордъ».

— Они туда своих людей запихивают, принудительно заставляют заключать контракты. Раньше, когда я работал в охранном бизнесе, проводились открытые тендеры. Для этого крупные компании делали два-три опорных предприятия и не давали друг другу почивать на лаврах, конкурируя на госзакупках. Сейчас же де-факто существует куча ограничений для частного охранного бизнеса в пользу окологосударственных структур, — говорит Гудков.

Доходы частных охранных предприятий тоже нестабильны. Например, в 2019 году крупнейшим во выручке среди ЧОПов стал московский «Камелот», заработавший больше 50 млрд рублей. Но уже в 2020 году его выручка упала до 8 млн. По мнению Геннадия Гудкова, охранный рынок «загублен» благодаря коррупции и государственному лоббированию.

— Коррупцией пронизано все общество, оно есть во всех сферах. Я просто с этим боролся и нажил большое число врагов, потому знаю, как по подлому работает российская бюрократия (Гудков был лишен мандата депутата Госдумы в том числе за якобы лоббирование интересов принадлежащего ему ЧОП «Пантан» — прим. ред.). Есть лоббирование на уровне правительственных постановлений. Более того — известно, что подразделения МВД по общественной безопасности имеют разнарядку по выручке среди ЧОПов, потому что это — их карманные предприятия, — говорит Гудков.

По данным «Собеседника», охранный бизнес есть и у родственников некогда высокопоставленных силовиков. Так, сын экс-начальника Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД Савелия Тесиса Дмитрий владеет двумя московскими фирмами, чья выручка в 2020-м превысила 350 млн рублей. А сын экс-начальника ГУВД Москвы Александр Пронин руководил столичным ЧОПом «Альфа-Брава» (у самого Владимира Пронина было одноименное предприятие в Курске). Есть и более современные примеры, когда бизнесом владели близкие родственники ныне действующих сотрудников. Среди них — два заместителя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Родители-охранники

В 2010 году доктор юридических наук и экс-сотрудник МВД РФ Дмитрий Нечевин выпустил книгу, посвященную истории российского уголовного розыска. Двухтомный труд получил название «Первые лица уголовного сыска России ХIХ-ХХI вв.», но вышел ограниченным количеством экземпляров, которые очень сложно найти даже в интернете. В книге рассказывалось о руководителях уголовного сыска в разные исторические эпохи, а также о раскрытых ими громких уголовных делах. Среди трех десятков именитых сыщиков значилась фамилия одного из последних руководителей ГУУР МВД — Ивана Филипповича Храпова.

В первой половине 1990-х гг. Храпов был заместителем, а с 1995-го – начальником Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел РФ. В то время ГУУР активно расширялся — были созданы подразделения по борьбе с бандитизмом и ОПГ, поиску без вести пропавших граждан, борьбе с разбоями, грабежами, а также преступлениями против личности. В 1999-м Храпов покинул этот пост, передав полномочия экс-министру внутренних дел Республики Хакасия Вячеславу Трубникову. Судя по всему, Иван Филиппович вообще ушел из МВД.

После отставки Храпов вошел в состав общественного совета при Следственном комитете РФ — наряду с такими людьми как протоиерей Димитрий Смирнов и медиаменеджер Арам Габрелянов. Но и бывшие коллеги не забывали его. В 2018-м на сайте общественной организации «Союз ветеранов следствия Москвы» появилось поздравление с юбилеем (в тот год ему исполнилось 75 лет).

— Пускай уютно будет в доме,

Пускай вас радует семья,

И собираются, как прежде,

На праздник милые друзья, — говорилось в поздравлении.

Впрочем, с семьей у Ивана Храпова все в полном порядке. Его родственница (судя по всему, жена) Ольга Львовна является собственницей квартиры на Крылатских холмах стоимостью порядка 30 млн рублей. Жилье было получено еще в 2002 году от Управделами президента, которое, как известно, не раздает квартиры абы кому. А сын Храпова пошел по стопам отца. Зовут его Андрей Храпов, и в настоящее время он является заместителем главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Его официальная биография с сайта министерства стандартна — родился, учился, служил. После окончания московской высшей школы милиции МВД СССР в 1994 году Храпов-младший стал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД «Беговой» столичного главка. Затем был долгий путь на разных должностях в Москве. Среди прочего, он занимался расследованием нападения на журналиста Олега Кашина (которое, как известно, ничем не закончилось). И вот, в 2013-м Храпов, как когда-то его отец, стал замначальника ГУУР МВД, взяв под свой контроль борьбу с организованной преступностью. В течение следующих полутора лет он был повышен с полковника до генерал-майора полиции, но начальником так и не стал. Вместо этого Путин назначил его начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД (которое появилось вместо ликвидированного ФСКН). А 16 июля 2021 года Храпов достиг пика карьеры, став заместителем Владимира Колокольцева.

Как выяснил «Собеседник», служебный рост Храпова-младшего поразительным образом совпал с бизнес-успехами его ближайших родственников. В марте 2009 года ФНС зарегистрировала частное охранное предприятие «Редут-Защита». Его учредителем указана уже упомянутая Ольга Львовна Храпова (судя по цифрам в ее ИНН, документ был получен в 31-й инспекции — недалеко от Крылатских холмов). Уже за первый год работы выручка ЧОПа достигла 12 млн рублей, а в 2010-м выросла уже до 50 млн. С годами цифры только увеличивались — так, в 2015-м «Редут-Защита» выручила рекордные 75 млн рублей. К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после отставки — косвенно об этом свидетельствуют данные из налоговой службы, имеющиеся в распоряжении «Собеседника»

Общая цена контрактов составила почти 50 млн рублей. За эти деньги ЧОП должен был охранять офисы ВБРР на Сущевском валу и Кадашевской набережной. Оба тендера прошли без конкурсной борьбы, снижения цены не произошло.

Еще один заказ «Редут-Защита» получила от ВБРР в 2016 году на сумму в 26 млн рублей. В этот раз конкуренцию компании решили составить два московских частных охранных предприятия. Они даже предложили меньшую стоимость своих услуг. Итог конкурса был предсказуемым — обе заявки попросту не допустили до торгов. Еще одним заказчиком услуг ЧОПа стал театр имени Вахтангова, но от него компания получила всего лишь 557 тыс. рублей.

Сотрудникам ЧОПа выдавали форму с необычной нашивкой — на ней изображена птица (предположительно, орел), внутри которого нарисован крест. Охранникам работа нравилась, свидетельствуют отзывы в интернете.

— Нет текучки. Работать можно, все ок. Самая лучшая компания в мире! — написал на одном из сайтов сотрудник ЧОПа.

Впрочем, сейчас устроиться на работу в «Редут-защиту» не получится. В ноябре 2020 года, за несколько месяцев до назначения Андрея Храпова замглавы МВД, ЧОП объявил о самоликвидации. Ликвидатором был назначен полный тезка его отца — Иван Филиппович Храпов. В апреле предприятие было ликвидировано.

Офис «Редут-защиты» до сих пор находится в двухэтажном здании на Каширском шоссе. Оно соседствует с хостелом, автомастерской и правовым центром. Корреспондента «Собеседника» встретил полуголый мужчина в полотенце, выходящий из душевой. На вопрос «Где находится «Редут-защита»?», он, не задумываясь, ответил: «На втором этаже».

На двери бывшего охранного предприятия до сих пор висит вывеска с его названием, несмотря на ликвидацию организации. На звонок долго никто не откликался, но затем дверь все-таки открыл мужчина — вновь полуголый. Храповых в офисе ЧОПа не оказалось.

Охранный бизнес — не первый в копилке у Храпова-старшего. Ранее он возглавлял торговую компанию «М11», которая базируется во Владивостоке. Его партнером была москвичка Светлана Ильина. Почему жителей столицы потянуло в Приморье — загадка, но там женщина оказалась буквально усыпана госконтрактами. Правда, бюджетные средства получало не «М11», а другие компании Ильиной. Например, «Единая справочная служба 063» заработала на тендерах более 70 млн рублей (она оказывает услуги колл-центра). Причем, особо богатыми оказались 2018 и 2019 годы.

Доходы Андрея Храпова не потрясают воображение. Последние его доступные декларации датируются 2017 годом — согласно документам, его доход тогда составил 3 млн рублей. В собственности — лишь квартира в 75 квадратов. Зато у жены сразу два земельных участка да жилой дом.

Андрей Храпов не ответил на запрос «Собеседника».

Брат-чиновник

В марте 2020 года в правительстве Новгородской области произошло неожиданное назначение. Губернатор Андрей Никитин (сам — москвич) утвердил на должность замруководителя администрации еще одного жителя столицы Павла Зубова. К чиновнику перешла часть вопросов безопасности, которые ранее курировал его предшественник, не сошедшийся во мнениях с Никитиным. В частности, он занялся работой областной антинаркотической комиссии, аппарата антитеррористической комиссии, координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

— У меня складывается мнение, что многострадальную область нашу, там наверху в карты проиграли, — отреагировали на назначение в социальных сетях.

В пресс-службе главы региона коротко изложили его биографию: занимал руководящие должности в коммерческих структурах, возглавлял «Региональный общественный фонд содействия развитию правоохранительных органов», является кандидатом юридических наук. Но забыли одну немаловажную деталь: Павел — брат заместителя главы МВД Игоря Зубова.

— Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией, — заявлял Зубов в 2015 году на заседании экспертной рабочей группы в правительстве, где обсуждали инициативу Алексея Навального о введении ответственности за незаконное обогащение.

Заместитель Колокольцева тоже умолчал о своем брате, хотя к его деятельности есть вопросы. Павел Зубов за свою жизнь стал учредителем 27 компаний — часть из них занималась торговлей, другая — изданием книг. Но наиболее прибыльная оказалась связана с охранным бизнесом. К примеру, подмосковный ЧОП «Радонеж» заключил 53 госконтракта на 102 млн рублей. Одним из заказчиков было ГУ МВД по Московской области, которое заказывало услуги охраны. Министерство, где заместителем главы является брат Зубова, было заказчиком и у других его компаний — ЧОО «Р1-Тверь» и «Агентство комплексной безопасности-АКБ». Выручка компаний за 2020 год составила 44 и 74 млн рублей соответственно.

В последнее время Павел Зубов стал выходить из управления охранными предприятиями. Однако его место стали занимать люди с фамилией… Зубов. Так, ЧОПы «Радонеж» и «Р1-Тверь» возглавил его полный тезка (отличается лишь отчество — Павлович, а не Николаевич).

Однофамильцы встали и во главе других компаний, которыми раньше руководил брат замминистра внутренних дел. Например, торговым бизнесом теперь управляет некая Валентина Зубова, а в охранной школе ей помогает Марина Зубова. В данный момент Павел Зубов вышел из управления всеми фирмами. Стоит заметить, что и в Новгородской области он больше не работает. Несколько месяцев назад его фамилия внезапно исчезла с сайта регионального правительства, и чиновник испарился, так и не отчитавшись о своих доходах.

— Да, он уволился из правительства, — подтвердили в администрации губернатора, не уточнив причин.

Илья Давлятчин