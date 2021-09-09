Рогозин: пожар на МКС мог возникнуть из-за несоблюдения правил эксплуатации печного отопления

Глава “Роскомоса” Дмитрий Рогозин прокоментировал сообщение космонавта Олега Новицкого о пожаре в модуле “Звезда”. По мнению топ-менеджера, причиной возгорания могло стать неумелое обращение с печным отоплением.

Как объяснил глава “Роскомоса”, печка на космической станции была установлена для экстренных случаев: “Только если основная система вышла из строя, правилами МКС допускается использование печного отопления. У наших ребят с этим проблем не возникает: кто-то в деревне у бабушки видел, а у кого-то дома до сих пор дровами топят”.

Рогозин подчеркнул, что правила эксплуатации, как правило, нарушаются иностранцами: “Европейцы и американцы печки только в музее видели. Им нужно все объяснять, а потом еще и контролировать. Мы изучили акты о проверке тяги и чистке дымохода. Когда командиром МКС был немец Александр Герст, там вообще никакие работы не проводились. Это же элементарная халатность! С американцами тоже постоянно проблемы: то дверцу не плотно закроют, то сырой валежник в печку бросят”.

Гендиректор “Роскосмоса” добавил, что на МКС доставляется только сухой сибирский валежник, но в условиях невесомости он может отсыреть.

Рогозин добавил, что в ближайшее время на станцию будет отправлен печник для устранения недостатков и проведения профилактических работ. Руководство NASA, в свою очередь, пообещало, что американские астронавты перед прибытием на МКС будут проходить базовый курс по эксплуатации печного отопления.

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