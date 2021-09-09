Около полумиллиона рабочих мест появится в Москве благодаря реорганизации промзон

По словам Сергея Собянина, благодаря реорганизации промышленных зон в Москве появится около полумиллиона рабочих мест и десятки миллионов квадратных метров жилья. Также комплексное развитие таких территорий привлечет семь триллионов рублей инвестиций, отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что больше половины жилой недвижимости возле МКАД строится на месте старых промзон. В этом году Москва выйдет на рекордный объем строительства жилья – около шести миллионов квадратных метров, сообщил мэр столицы. При этом в городе еще много промышленных территорий в депрессивном состоянии.

В 2021-м проекты комплексного развития экс-промзон были объединена в программу “Индустриальные кварталы”, в рамках которой будет построено порядка 90 новых детских садов и школ, а также 27 спортивных объектов. Первый договор (о комплексном развитии промзоны “Октябрьское поле”) был подписан летом прошлого года.

“На месте руинированных территорий, на которых непонятно кто чем занимается, можно создавать компактные, хорошие комплексные районы – и рабочие места, и жилье для москвичей”, – сказал Собянин в интервью “Комсомольской правде”.

Кстати, во время беседы Сергей Собянин также рассказал о строительстве

Юго-Восточной хорды. По его словам, работы завершатся в 2023-м. А еще градоначальник сообщил, что новый транспортный каркас Москвы будет создан через два года.