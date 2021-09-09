 

Турчак предложил Путину присвоить почетное звание еще 11 городам

09.09.2021, 16:10, Разное
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Без этих городов Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна, считает Турчак. Присвоение почетного звания поддержали 2,3 миллиона граждан, а также Российская академия наук, отметил секретарь генсовета “ЕР”.

“Уважаемый Владимир Владимирович, от лица жителей, которые выдвинули свои города на присвоение звания, «Единая Россия» просит вас вновь поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» вышеперечисленным 11 городам”, – сказал Турчак.

“Единая Россия” помогала собирать подписи в городах-претендентах, оформлять документы, получать научные заключения РАН. В городах, которым уже присвоено почетное звание, партия участвовала в определении мест расположения памятных стел.

“Сегодня они уже установлены в двух городах — Магнитогорске и Томске. Еще в девяти либо заложен камень, либо ведутся работы”, – сообщил Турчак.

Одним из первых звание “Город трудовой доблести” получила Самара. В рамках проекта “Историческая память” партия вместе с “Почтой России” провела церемонию гашения почтовой марки.

В текущем году почетное звание было присвоено 12 городам, из них 11 предложила включить в список “Единая Россия”. Городами трудовой доблести стали Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.



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