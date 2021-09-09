“Чудо маленькое”, “Очень трогательно”. Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
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На видео Клавдия показывает матери, как играет на воображаемой балалайке.
На ролик отреагировала бабушка Клавдии, российская певица Алла Пугачева, поставив в комментариях сердце и влюбленный смайл.
“Какая милашка”, – отреагировали фолловеры.
“Чудо маленькое”, – оценили ролик поклонники певицы.
“Очень трогательно”, – написали в комментариях подписчики.
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Контекст:
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия.
Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.
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