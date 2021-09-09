 

“Чудо маленькое”, “Очень трогательно”. Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть

09.09.2021, 15:54, Новости дня
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На видео Клавдия показывает матери, как играет на воображаемой балалайке.

На ролик отреагировала бабушка Клавдии, российская певица Алла Пугачева, поставив в комментариях сердце и влюбленный смайл. 

“Какая милашка”, – отреагировали фолловеры.

“Чудо маленькое”, – оценили ролик поклонники певицы. 

“Очень трогательно”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия.

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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