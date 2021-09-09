 

В Одесской области подросток на мопеде сбил семилетнюю девочку – полиция

09.09.2021, 15:54, Новости дня
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В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам водителя мопеда, он не заметил пешехода и не успел затормозить.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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