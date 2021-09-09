Минздрав Украины рассмотрит вопрос дополнительной дозы вакцины от COVID-19 не раньше ноября – Кузин

“Мы будем рассматривать вопрос третей, бустерной дозы только при условии появления адекватных, верифицированных, доказательных данных о ее эффективности… Но этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться не раньше ноября, ведь научные исследования, которые проводятся в мире, будут обнародованы не ранее конца сентября”, – сказал Кузин.

Он добавил, что массовое использование третьей дозы вакцины в Украине пока не планируют, Минздрав рассмотрит этот вопрос по отношению к представителям групп риска.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/4255934357853643/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине с начала прививочной кампании привито 5,7 млн человек, полностью иммунизированы 4,5 млн украинцев.

Компания Pfizer, которая вместе с BioNTech разработала вакцину от COVID-19, заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”.

В ВОЗ говорили, что пока изучают информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах. 8 сентября Гебрейесус призвал продлить мораторий до конца года, “чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения”.

По данным Bloomberg, в мире сделали более 5,59 млрд прививок против коронавируса, этого достаточно для полной вакцинации (получения двух доз) 36,4% населения мира. Иммунизация началась в 184 странах.

Применять третью дозу разрешили, в частности, в Израиле, Германии, Бразилии, Литве и США.

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