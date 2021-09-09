Зеленский с начала президентства пытался попасть в Белый дом, но через “заднюю дверь” – Чалый

“Это была цель Владимира Зеленского с первых дней его пребывания на посту президента – посетить Белый дом. Разные были факторы, почему не складывалось раньше. Первый из них, я считаю, связан с действиями украинской стороны. На мой взгляд, тогда неправильно делалась попытка подготовки визита через лоббистов – так называемый, простите, заход в Белый дом через “заднюю дверь”, – сказал дипломат.

По его словам, “сейчас пошли традиционным, нормальным, дипломатическим путем”.

“Хорошо, что Соединенные Штаты и [нынешний глава Белого дома] Джозеф Байден даже отодвинули на задний план некоторые моменты, которые возникали в связи с действиями окружения президента Владимира Зеленского и таким образом просто показали свое положительное отношение ко всей Украине, всему народу”, – отметил Чалый.

Он считает, что, несмотря на заявление Зеленского, что он “не почувствовал химию” на встрече с Байденом – “состоялся откровенный разговор, который касался чувствительных тем по обороне Украины, по вопросам безопасности и, видимо, по домашнему заданию Владимира Зеленского”.

“Выполнит ли он свои обязательства, мы увидим уже в ближайшие месяцы”, – подчеркнул Чалый.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе. В документе отмечается, что США “не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма РФ”, а также полностью поддерживают международные усилия по урегулированию конфликта, “развязанного Россией на востоке Украины”.

Перед встречей с Зеленским Байден заявлял, что с нетерпением ждет возможность приветствовать украинского президента в Белом доме, “чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины”.

Зеленский стал президентом на инаугурации в мае 2019 года.

Чалый был послом Украины в Вашингтоне с 2015 года по 2019-й.

—