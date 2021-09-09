Путин назвал «турбулентной» обстановку в мире

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции, заявил, что обстановка в мир остается крайне турбулентной.

«Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что авторитет БРИКС растет, и его роль в международных делах повышается. «Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки», – добавил глава государства.

Также он заявил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты. «Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что важно развивать и укреплять многополярность в мире.

«Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС», – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС.