 

Путин назвал «турбулентной» обстановку в мире

09.09.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции, заявил, что обстановка в мир остается крайне турбулентной.

«Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что авторитет БРИКС растет, и его роль в международных делах повышается. «Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки», – добавил глава государства.

Также он заявил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты. «Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что важно развивать и укреплять многополярность в мире.

«Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС», – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС.



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