Суд во Франции оставил приговор дяде Асада в силе

Парижский апелляционный суд подтвердил приговор дяде Башара Асада Рифату Асаду, приговоренному к тюремному сроку за создание во Франции активов на 90 млн евро.

Суд оставил в силе приговор прежней инстанции, осудившей дядю президента Сирии на четыре года по делу об отмывании денег и растрате государственных средств сирийского правительства, передает РИА «Новости».

Рифат Асад проживает в изгнании с 1984 года, апелляционный суд признал его виновным в отмывании денег, растрате государственных средств Сирии и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.

Первая инстанция вынесла приговор Асаду в июне 2020 года.