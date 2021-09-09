 

Суд во Франции оставил приговор дяде Асада в силе

09.09.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПарижский апелляционный суд подтвердил приговор дяде Башара Асада Рифату Асаду, приговоренному к тюремному сроку за создание во Франции активов на 90 млн евро.

Суд оставил в силе приговор прежней инстанции, осудившей дядю президента Сирии на четыре года по делу об отмывании денег и растрате государственных средств сирийского правительства, передает РИА «Новости».

Рифат Асад проживает в изгнании с 1984 года, апелляционный суд признал его виновным в отмывании денег, растрате государственных средств Сирии и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.

Первая инстанция вынесла приговор Асаду в июне 2020 года.



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