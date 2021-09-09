В Турции найдены следы города дошумерской эпохи

По словам историков, обнаруженные на территории Турции артефакты и руины могут принадлежать к дошумерской цивилизации. Не исключено, что археологам удалось раскопать один из самых древних городов, уточняют эксперты.

Предварительный анализ показывает, что в данном городе люди жили, как минимум, еще семь тысяч лет назад. Впрочем, речь также может идти и о десяти тысячах лет.

Ранее сообщалось, что в Турции во время раскопок на территории древнего храма найдено 250 печатей, которые могли быть изготовлены более 5600 лет назад. В данном случае, мы имеем дело с самыми старыми доказательствами существования бюрократии, отмечают ученые. Последние же находки свидетельствуют о том, что шумерская цивилизация была далеко не самым древним образцом государственного устройства общественной жизни.