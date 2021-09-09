Google заблокирует свои приложения на старых смартфонах
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После 27 сентября компания Google обещает блокировать свои приложения на старых мобильных устройствах, которые продолжают работать на устаревших операционных системах. Отключен будет даже YouTube, сообщают специалисты.
В частности, нынешнее отключение коснется выпущенной еще одиннадцать лет назад версии ОС Android 2.3. Смартфоны на данной операционке превратятся в обычные звонилки, уточняют эксперты. Google Maps, Google Фото, Gmail и прочие сервисы перестанут работать.
И все же специалисты говорят, что пользователи старых гаджетов смогут избежать проблем. Можно, конечно, купить новое устройство. А можно попытаться обновить программное обеспечение, что также решит проблему в принципе.
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