 

Google заблокирует свои приложения на старых смартфонах

09.09.2021, 15:36, Новости дня
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После 27 сентября компания Google обещает блокировать свои приложения на старых мобильных устройствах, которые продолжают работать на устаревших операционных системах. Отключен будет даже YouTube, сообщают специалисты.

В частности, нынешнее отключение коснется выпущенной еще одиннадцать лет назад версии ОС Android 2.3. Смартфоны на данной операционке превратятся в обычные звонилки, уточняют эксперты. Google Maps, Google Фото, Gmail и прочие сервисы перестанут работать.

И все же специалисты говорят, что пользователи старых гаджетов смогут избежать проблем. Можно, конечно, купить новое устройство. А можно попытаться обновить программное обеспечение, что также решит проблему в принципе.



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