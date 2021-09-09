Google заблокирует свои приложения на старых смартфонах

После 27 сентября компания Google обещает блокировать свои приложения на старых мобильных устройствах, которые продолжают работать на устаревших операционных системах. Отключен будет даже YouTube, сообщают специалисты.

В частности, нынешнее отключение коснется выпущенной еще одиннадцать лет назад версии ОС Android 2.3. Смартфоны на данной операционке превратятся в обычные звонилки, уточняют эксперты. Google Maps, Google Фото, Gmail и прочие сервисы перестанут работать.

И все же специалисты говорят, что пользователи старых гаджетов смогут избежать проблем. Можно, конечно, купить новое устройство. А можно попытаться обновить программное обеспечение, что также решит проблему в принципе.