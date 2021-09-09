Тональный крем стал очень жидким? Самое время проверить срок годности. Чем опасна просроченная косметика

Большинство людей нередко используют одни и те же косметические продукты, пока они не закончатся. На самом деле, иногда мы даже не осознаем, что у этих средств есть срок годности. Для здоровья нашей кожи и качества макияжа это имеет решающее значение.

Чтобы узнать больше о просроченной косметике и ее потенциальном вреде, продолжайте читать статью.

Не все сроки годности одинаковы

Люди сами контролируют, когда начинается срок годности их косметических средств. На этикетках будет указан общий срок годности, а не точная дата. Например, когда вы покупаете тональную основу со сроком годности 12 месяцев, срок ее годности начинается с момента первого открытия продукта.

Он также будет отличаться в зависимости от типа продукта. Ознакомьтесь со средним сроком годности косметических средств ниже.

Помада в среднем хранится 12 месяцев.Тушь для ресниц – от 3 до 4 месяцев.Порошковые продукты типа пудры и рассыпчатых теней остаются годными от 12 до 18 месяцев.

Нужно регулярно проводить ревизию в своей косметичке и выбрасывать просрочку.

Просроченная косметика негативно влияет на вашу кожу

Испытывали ли вы в последнее время симптомы акне? Если это так, подумайте о проверке сроков годности вашей тональной основы и пудры. Одним из наиболее вредных побочных эффектов использования просроченной косметики является закупорка пор.

Ежедневное использование просроченных ингредиентов на вашей коже неизбежно вызовет раздражение, покраснение и появление прыщей. Избегайте этого, уделяя пристальное внимание срокам годности ваших средств для макияжа. Не забивайте косметикой поры.

Просроченная косметика влияет на формулу вашего продукта

После истечения срока действия ингредиенты ваших продуктов больше не соответствуют требованиям. Со временем компоненты в составе косметических средств утратят свои свойства и станут рассыпчатыми либо, наоборот, излишне липкими. Если вы будете продолжать пользоваться продуктом после истечения срока годности, то увидите заметную разницу в своем внешнем виде.

Если ваша любимая помада или тональный крем стали слишком липкими или жидкими, проверьте срок годности, чтобы убедиться, что формула вашего продукта не нарушена.

Если вы будете продолжать игнорировать срок годности вашего косметического средства, в итоге нанесете своей коже значительный ущерб. Ознакомьтесь с нашим руководством и подумайте, как вы можете использовать более качественные продукты на своей коже.